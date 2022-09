Carlos III es oficializado como nuevo rey de la corona británica por el Consejo de Ascensión

El Consejo de Ascensión oficializó al Rey Carlos III como el nuevo jefe monárquico del Reino Unido, luego de que su madre, la Reina Isabel II, muriera a los 96 años de edad en el Castillo de Balmoral (Escocia) el último jueves 8 de septiembre.

La solemne ceremonia realizada en el Palacio Saint James (Londres) contó con la presencia de la clases políticas, los predecesores al trono, el príncipe William y su pareja Camila; así como de la actual primera ministra Liz Truss. El objetivo era firmar un documento que acredite la proclamación de Carlos III al mando del Reino Unido.

Por otro lado, el actual rey británico, en su primer acto oficial, se refirió al fallecimiento de la Reina Isabel II y agradeció todas las muestras de soledad y cariño hacia ella .

“Es mi más doloroso deber anunciarles el fallecimiento de mi querida madre, la Reina... creo que puedo decir que todo el mundo, se solidariza conmigo por la pérdida irreparable que todos hemos sufrido... Es el mayor consuelo para mí saber de la simpatía expresada por tantos hacia mi hermana y mis hermanos y, como tal, el afecto y el apoyo deben extenderse a toda nuestra familia en nuestra pérdida. A todos nosotros como familia”, explicó el mandatario.

Además, el hijo mayor de la Reina Isabel II aseguró saber la envergadura que le corresponde ahora como rey y elogió los más de 70 años de gestión de su madre al mando de la realeza británica.

“Al asumir estas responsabilidades, me esforzaré por seguir el ejemplo inspirador que se me ha dado al defender el gobierno constitucional y buscar la paz, la armonía y la prosperidad de los pueblos de estas islas, y de los reinos y territorios de la Commonwealth en todo el mundo. En este propósito sé que seré sostenido por el afecto y la lealtad de los pueblos cuyo soberano he sido llamado a ser”, sostuvo el ex príncipe de Gales.