Mujer denuncia que su hijo con síndrome de Down fue violado por un paratleta de alto rendimiento

Un caso de supuesta violación ha conmocionado a la población de Colombia. Una madre denunció que su hijo con síndrome de Down fue abusado sexualmente en el Complejo Acuático Simón Bolívar, ubicado en la ciudad de Bogotá, el pasado 17 de febrero. Hasta la fecha, sigue luchando para identificar al agresor.

Horas después de la presunta agresión sexual, el joven que practica natación le dijo a su madre Sonia García “dolor, mamá, dolor” mientras señalaba con encogimiento sus partes íntimas, recogió el periódico El Tiempo.

La mujer trató de agendar una cita urgente en las Entidades Promotoras de Salud (EPS) con los médicos que han atendido a su hijo de 21 años. No obstante, no había disponibilidad en ese momento.

Tras la extraña situación, García decidió indagar al día siguiente en el centro deportivo que visitan desde hace dos años. A su arribo, Janeth*, madre de Camilo* — los nombres se mantuvieron en el anonimato a pedido de la fuente —, un compañero de la víctima en el programa distrital para nadadores con discapacidad, la recibió con una pregunta perturbadora: “¿Cómo está el niño?”.

“Camilo vio que ayer abusaron de él (hijo de Sonia García) en el vestidor”, le contó Janeth.

Alertada por esa declaración, Sonia fue con su hijo a buscar al entrenador del grupo, quien le pidió que fuera al hospital para que lo revisaran con urgencia. Ella, preocupada, pero consciente, tomó a su pequeño y lo llevó primero a la oficina de seguridad del complejo para exigir las grabaciones del día previo.

Realizada la petición, llamó a uno de sus doctores de confianza y le explicó lo sucedido. Fue cuestión de una revisión para que el personal médico activara el protocolo por supuesta violación.

Posteriormente, Sonia presentó la denuncia telefónica en la Fiscalía General de la Nación por el abuso sexual que parecía haber sufrido su único hijo.

Desde entonces, han pasado más de seis meses en los que la mujer afirma haber hecho hasta lo imposible para que la investigación siga con su curso. Sin embargo, pasó todo lo contrario. En diálogo con El Tiempo, la mujer relató: “El caso se ha llenado de extrañezas que dejan serias dudas sobre el funcionamiento de la justicia en este país”.

Grabación fragmentada del supuesto abuso sexual

Para Sonia, la primera extrañeza del caso fue que la Fiscalía no le notificó quién lo asumía y cómo se procedería tras un abuso sexual.

El pasado 17 de marzo, García fue llamada con su hijo para revisar los videos de las cámaras de seguridad del Complejo Acuático Simón Bolívar el día del abuso sexual.

Al llegar al establecimiento, contó que faltaba media hora en los registros. “Lo crucial, el momento en el que (mi hijo) entra al vestidor, no aparecía. Tan solo se veía al hijo de Janeth entrar”, relató.

Ante la protesta por esa irregularidad, luego de unos días, volvió a ser citada para examinar el material audiovisual. Entonces, faltaba 15 minutos de la cinta, hecho que preocupó más a la progenitora del agraviado.

“Yo me quejé por eso, porque no puede ser que pase dos veces, y una de las investigadoras me dijo sin sonrojarse: ‘Es que los equipos de la Fiscalía fallan mucho’”, reportó García.

A finales de marzo, Sonia y su hijo fueron a las oficinas del ente investigador para ver los videos una vez más. En esa ocasión, aseguró la progenitora, sí estaban las grabaciones completas, pero su hijo no pudo identificar al presunto responsable.

“(La víctima) se confundió mucho. Mostró una persona y luego mostró otra. No sé si estaba muy reciente, pero señaló a dos personas que salieron del vestidor. Por eso, la Fiscalía dijo que ‘él no sabe nada’”, agregó.

¿Cuál es la hipótesis de la madre?

Mientras el caso continúa en investigación, la hipótesis de la madre, basada en lo que ha podido ver de los clips y lo que logró indagar con su hijo, con Camilo y con Janeth, es que el sujeto habría abusado sexualmente del joven deportista ese día en uno de los cubículos con ducha del vestidor de hombres del Complejo Acuático Simón Bolívar.

Aparentemente, señaló la mamá, el 17 de febrero el hijo de Sonia y Camilo se estaban cambiando con normalidad después de su clase de natación. Sin embargo, cuando este último salió del tocador, el agresor habría atacado a su primogénito.

Momentos después, Camilo volvió al vestidor porque se había olvidado su botella de agua. Al ingresar de nuevo, el menor de 12 años vio al sujeto abusando de su compañero y habría intercedido para que se detuviera el repugnante acto.

“Al final, como se ve en los videos, el agresor, que es el único que usa guantes, y sus amigos, que por cierto le estaban haciendo de campaneros, salen de afán. La víctima y Camilo se quedan hasta que terminan de organizar sus cosas y salen tiempo después. Así es como siento que pasó todo”, sostuvo Sonia.

El supuesto agresor sería 16 años mayor que su descendiente, tendría una contextura mucho más vigorosa y contaría con una larga carrera. Además, habría competido y ganado medallas en varios Juegos Paranacionales representando a Bogotá.

Autoridades de Colombia se pronuncian sobre del caso

Consultadas por el medio colombiano El Tiempo, fuentes de la Fiscalía afirmaron que “el caso del perjudicado no está quieto”. De acuerdo a las autoridades, se han llevado a cabo diferentes mesas de trabajo para analizarlo y poder progresar en la indagación.

Asimismo, sostuvieron que se realizaron 39 actividades investigativas vinculadas. No obstante, “todavía no se ha identificado al agresor”.

El Instituto de Recreación y Deporte (IDRD), ente encargado de la administración del Complejo Acuático Simón Bolívar, manifestó que “se hizo activación con la Fiscalía, que le dio celeridad al caso” y que “se ha trabajado con el ICBF y con apoyo psicológico de primeros auxilios para el menor”.

“Una vez el ente investigador informe su identidad, tomaremos medidas de prevención o correctivas si se trata de un contratista o un deportista”, señaló sobre la hipótesis de la madre de la víctima.

