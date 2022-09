Le dijeron que tenía “pereza de adolescente” en hospital, y resultó ser una grave enfermedad

En Reino Unido, una joven que experimentaba un incontrolable cansancio y dormía hasta 14 horas al día visitó al médico para saber cuál era la causa de sus síntomas. Tras someterse a diversos análisis, el diagnóstico fue devastador para ella y su familia.

Se trata de Courtney Nettleton, quien reside en el poblado de Wakefield, ubicado en el municipio de West Yorkshire (Inglaterra). El año pasado, la joven comenzó a sentirse demasiado agotada todo el día, por lo que decidió ir al hospital.

Después de algunos exámenes, un equipo médico le dijo que solo se trataba de una “pereza de adolescente”.

En diálogo con el portal Need To Know, la joven, de 21 años comentó que, pese a los síntomas, siguió con su vida, saliendo con amigos y yendo a trabajar. Sin embargo, sentía que las cosas no estaban bien. Cuando sus allegados notaron un gran bulto que sobresalía de su cuello, recién volvió a estar alerta.

En enero pasado recibió el impactante diagnóstico: lo que sucedía realmente era que padecía cáncer de tiroides y, de acuerdo a los médicos, el tumor estaba creciendo velozmente.

“Estaba tan devastada y preocupada”, contó Courtney a Need To Know.

Tras enterarse de su enfermedad, empezó un tratamiento. Ha sido sometida a varias cirugías y sigue lidiando contra el cáncer.

“Todos conocen sus propios cuerpos más que nadie”, reflexionó la joven.

Hizo un llamado a otras personas para que no pasen lo mismo que ella. “Es muy importante confiar en tu instinto y seguir tu instinto. Tienes que defenderte cuando sabes que algo no está bien”, expresó.

“El trabajo ha sido un gran apoyo durante todo el viaje y me ha apoyado constantemente”, declaró.

“Aunque me siento muy decepcionada por los médicos, mi consultor y el hospital Leeds St James han sido absolutamente increíbles durante mi viaje”, concluyó.