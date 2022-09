Nació en hogar humilde, se convirtió en millonaria a los 19 años y no sabe en qué gastar su dinero

Linsey Donovan vivía en un humilde hogar de Maryland, EE. UU. antes de convertirse en influencer. Según compartió la joven a través de redes sociales, en su casa no había mucho dinero. No obstante, su vida cambió cuando ella decidió mudarse a la ciudad de Miami a la edad de 18 años.

Allí empezó a trabajar como modelo y fue testigo de una gran mejora en su situación económica. Un año después de su llegada a la conocida ciudad estadounidense, con 19 de edad, Linsey ya era millonaria.

Con la ganancia de su trabajo, la joven decidió comprarse una enorme finca donde tiene un caballo, una lujosa piscina y una casa para sus mascotas. “Tengo la casa más grande de todo el lago. Me siento como una princesa al entrar todos los días a esta hermosa casa con techos altos. Las puestas de sol aquí son preciosas, me encanta ver a mis perros en la piscina y mi enorme dormitorio rosa de Barbie”, señaló.

No obstante, a pese a tener una vida llena de comodidades, la influencer no ha podido evitar gastar su dinero en excentricidades.

“Lo máximo que he gastado en un día fueron unos US$ 450.000 y tengo compras extravagantes”, declaró. La modelo posee una flota de autos que valen US$ 500.000, un camión de US$ 100.000, una moto todoterreno de US$ 20.000 y un costoso piano de media cola que no sabe tocar.

“Se siente muy bien poder comprar lo que quiera y no tener que preocuparme por el precio”, sostuvo Donovan, que ya no sabe en qué otras adquisiciones gastar su fortuna.