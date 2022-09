Empresaria de 23 años reveló las razones por las que no quiere tener hijos: “Son caros y molestos”

Lorella Palmer tiene 23 años y a su corta edad ha logrado hacer crecer su negocio como agente a base de mucho esfuerzo. Recientemente, la joven británica utilizó su cuenta de TikTok para enumerar las razones por las cuales no desea tener hijos y, además, resaltar que está enfocada en su trabajo.

En el clip, la joven señalaba entre las principales razones de su decisión que los niños “eran caros” y que, entre otras cosas, los considera desordenados y molestos. No obstante, su lista generó comentarios diversos en las redes sociales.

“Los niños son caros. Sé lo que es crecer bastante pobre y prefiero irme de vacaciones que pagar por un niño. Son simplemente molestos, me molestan, en todos los sentidos de la palabra. No tienen sentido común, no pueden beber, tienen que acostarse temprano, gritan, lloran”, remarcó la empresaria al medio Mirror.

En el listado, Palmer también consideró los problemas de salud mental, los traumas de familia y la maldad del mundo como motivos suficientes para no desear tener hijos.

“El mundo es un lugar muy, muy malo: intimidación, guerra, pobreza, una pandemia, y la lista continúa. No puedes controlar eso. Puedes ser el mejor padre de la historia y tu hijo puede crecer seriamente con algunos problemas y cosas malas a su alrededor”, resaltó.

Por otro lado, su novio, Callum Page, sostuvo que respeta la decisión de la empresaria y que tampoco se siente preparado para ser padre de familia.