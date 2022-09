Joven que vendía dulces ahora arrasa en OnlyFans: “Nunca olvidaré de dónde vengo”

La popular plataforma de contenido para adultos OnlyFans ha proporcionado a diversos influencers un ingreso extra que, en muchos casos, ha permitido a estos creadores alcanzar grandes sueños como el de la casa propia o finalizar los estudios.

De igual manera, para la reconocida modelo mexicana Karely Ruiz, la plataforma le permitió a salir de la pobreza en la que vivía antes de dar el salto al mundo de las redes sociales. Pese a venir de un hogar con escasos recursos, la influencer no se avergüenza de sus orígenes y recientemente le contó a sus seguidores sobre el trabajo que realizaba antes de volverse famosa.

“Hoy vine a recordar viejos tiempos y me siento muy orgullosa de lo que he logrado, nunca me voy a olvidar de dónde vengo, me acuerdo cuando yo vendía dulces y apoyaba a mis papás, y lo seguiré haciendo”, rememoró Karely, que publicó una foto de su antiguo puesto de trabajo en sus redes sociales.

Como lo señaló en la publicación, Karely Ruiz vendía dulces para apoyar a sus padres con la economía del hogar. Luego de su éxito en OnlyFans, la modelo de 21 años dejó el negocio para dedicarse de lleno a las redes sociales y a la ayuda social que ha emprendido en agradecimiento a los fanáticos que la secundan.

La fotografía compartida por la creadora de contenido generó comentarios positivos de los seguidores de Ruiz, quienes la felicitaron por su humildad y por “no olvidar” de dónde viene.