Isabel II y lady Diana: ¿cuáles fueron los sucesos que desmoronaron su relación?

La reina Isabel II falleció a los 96 años el 8 de septiembre de 2022 y todo Reino Unido se encuentra de luto. Considerada como la reina más longeva, llamó la atención de la opinión pública por sus polémicas con lady Diana tras su matrimonio con el entonces príncipe Carlos. Sin embargo, la reina Isabel y lady Di no siempre tuvieron una relación distante.

Al conocerla, la reina Isabel II percibió a lady Diana Spencer como una joven encantadora y apropiada para ser la pareja del príncipe Carlos . Lady Di fue hija del cuidador de caballos de la reina, por lo que creció cerca a la familia Windsor e incluso jugaba con los príncipes Andrés y Eduardo.

Además, las abuelas de lady Diana fueron damas de honor de la reina; es decir, Spencer no era una desconocida para la familia real.

El príncipe Carlos y la princesa Diana tenían 12 años de diferencia. Foto: AFP

A los 16 años, Diana Spencer conoció al príncipe Carlos en noviembre de 1977, quien tenía 29 años de edad en ese entonces y salía con la hermana mayor de Diana, lady Sarah; sin embargo, esta relación no prosperó. En 1980, Diana y el príncipe Carlos coincidieron como invitados de un fin de semana campestre en el que este último jugaba un partido de polo. Tras ver a lady Di, inició una relación seria con ella.

Lady Di trató de ganarse la aprobación de la familia real con un paseo al aire libre al montar a caballo: “La reina la encontraba encantadora y apropiada (...) Sin las credenciales del aire libre, Diana nunca habría llegado a la primera base con ninguno de ellos”, escribió Tina Brown en el libro “Las crónicas de Diana”.

Según el diario Times, la reina Isabel presionó al príncipe Carlos para que se casara con lady Diana , pues la idea de que su romance durase un año más sería intolerable para todos los involucrados. De esta manera, lady Diana se casó con el entonces príncipe Carlos el 29 de julio de 1984 y pasó a llevar el título de la princesa de Gales.

¿Qué pasó con la reina Isabel II y lady Diana?

Tras casarse con el príncipe Carlos, lady Diana y la reina Isabel II mantuvieron una distancia prudente , pues según fuentes cercanas, la monarca le parecía simpática, pero aterradora. Aunque la princesa Diana se ganó el corazón del público, su matrimonio presentó problemas, ya que en palabras de lady Di, eran tres en esa relación, esto en referencia a la presencia de Camila Parker Bowles en la vida del príncipe Carlos.

A ello se sumó la bulimia que lady Diana padecía: “(La reina) me indicó que la razón por la que nuestro matrimonio se había ido a pique era porque el príncipe Carlos lo estaba pasando muy mal con mi bulimia (...) Me hizo ver que todos veían eso como la causa de los problemas matrimoniales y no como uno de los síntomas”, declaró lady Diana para el libro de Andrew Morton, “Diana, su verdadera historia”.

La princesa Diana nació el 1 de julio de 1961 en Inglaterra y perteneció a una familia aristocrática. Foto: AFP

Los rumores de infidelidad de ambas partes se adueñaron de los titulares de la época, por lo que la reina Isabel II intentó reunir a la princesa Diana y al príncipe Carlos para su reconciliación; sin embargo, su relación ya estaba agrietada . Tras declaraciones en contra del uno hacia el otro, la reina Isabel solicitó que se divorciaran cuanto antes, finalmente esto sucedió en agosto de 1996.

Un tema adicional que terminó por lapidar la relación de la reina Isabel y lady Diana fue que a la monarca no le agradó que la princesa de Gales difundiera el monto económico que ganó tras su divorcio con el príncipe Carlos. A pesar de las polémicas, la reina Isabel definió a lady Diana como un ser humano excepcional tras su fallecimiento en 1997.