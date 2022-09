La reina Isabel II era una de las figuras más importante de la realeza británica. Durante los últimos 70 años que llevaba en el trono, acumuló un cuantioso patrimonio que iba desde grandes castillos hasta joyas invaluables. Sin embargo, la pieza más emblemática que poseía la monarca de Reino Unido era la corona de San Eduardo.

Este tesoro histórico está adornado con piedras semipreciosas y fue elaborado en 1937 para la coronación del rey Carlos II. Actualmente, esta pieza invaluable se expone en la Torre de Londres junto a otras joyas de la realeza británica. Conoce en cuánto está valorizada la corona de San Eduardo.

La reina Isabel II posó junto con la corona de San Eduardo durante una escena en el documental "The Coronation". Foto: BBC

¿En cuánto está valorizada la corona de San Eduardo, la pieza más emblemática de la reina Isabel II?

La corona de San Eduardo es la pieza más importante que posee la familia real británica. Está adornada con piedras semipreciosas y compuesta por un marco de oro macizo que pesa 2,23 kg, según la información referida en el portal web de la Torre de Londres.

Aunque por mucho tiempo se ha querido calcular el valor monetario que posee este tesoro histórico, el portal de finanzas SavingSpot realizó un trabajo de investigación para averiguar el precio promedio que posee cada una de las piezas de la corona.

Según explicó uno de los responsables de la investigación al diario El País, para calcular el número de quilates y peso aproximado de cada pieza de la corona de San Eduardo se utilizó la guía de tamaño de gemas de la Sociedad Internacional de Gemas.

Así, se determinó que el gorro de terciopelo y la pieza de armiño están valorizadas en US$ 3 y US$ 34 dólares, respectivamente, siendo estos los componentes más baratos que posee la corona, según informó el diario El País. Por otro lado, se determinó que las siete piezas de zafiro ascienden a US$ 2 millones 142 mil.

Sumando las cantidades descritas con el resto de los elementos—los pequeños adornos y el marco de oro—se estableció que la corona de San Eduardo cuesta exactamente US$ 4 millones 519.709.