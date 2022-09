¿Quién es Camila de Cornualles, la nueva reina consorte de Inglaterra?

El Príncipe Harry viaja a Balmoral sin Meghan Markle, según medios británicos

Meghan Markle, la exduquesa de Sussex, no viajará a la residencia de la Familia Real Británica en Escocia, según informan medios británicos como ‘The Guardian’. La esposa del príncipe Harry permanecerá en Londres, pero no irá a los premios WellChild como tenía previsto en su agenda. No se descarta que puedan reunirse en los próximos días.