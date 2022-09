¿Quién es Camila de Cornualles, la nueva reina consorte de Inglaterra?

El rey Carlos de Inglaterra ha lamentado en un comunicado el fallecimiento de su madre, Isabel II, "un momento de la máxima tristeza" que ha sentido como propio y que también ha extendido a todo el conjunto de ciudadanos de Reino Unido y de la Commonwealth.

“Lloramos profundamente el fallecimiento de una soberana preciada y de una madre muy querida”, ha dicho el nuevo monarca, que reinará como Carlos II.

A statement from His Majesty The King: pic.twitter.com/AnBiyZCher