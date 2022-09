El bebé de “Nevermind” pierde demanda contra Nirvana por pornografía infantil

En su segundo intento, Spencer Elden, de 31 años, conocido por ser el bebé que aparece desnudo en la controvertida portada del disco “Nevermind”, de Nirvana, perdió la demanda por pornografía y explotación sexual infantil comercial interpuesta contra los integrantes de esta otrora banda norteamericana.

La denuncia fue desestimada el pasado viernes 2 de octubre por un tribunal federal de California al considerar que el supuesto delito prescribió a los 10 años de lanzarse el álbum musical, el cual vio la luz en 1991.

Portada de "Nevermind" lanzada en 1991. Foto: nirvana.com

De acuerdo a medios locales, el juez Fernando Olguín no la acogió, ya que argumentó que Elden tardó demasiado tiempo en hacer su reclamo. “En consecuencia, la acción del demandante será desestimada sin permiso para enmendar”, se señala en la sentencia a la que pudo acceder CNN.

La primera vez que Spencer Elden demandó a los exmiembros de Nirvana fue en enero de este año. La querella fue rechazada por el mismo magistrado al encontrar un error formal, pero le dio la posibilidad de enmendarlo, lo cual hizo.

En su denuncia, el bebé desnudo de “Nervemind” acusó a Nirvana de promocionar pornografía infantil intencional y comercialmente, además de usar su imagen en beneficio de los músicos y de su producción artística.

Spencer Elden recrea portada de Nevermind. Foto: Consequence of sound

La demanda estuvo dirigida contra Dave Grohl (exbaterista), Krist Novoselic (exbajista) y Courney Love, viuda y heredera del patrimonio de Kurt Cobain, vocalista y líder de Nirvana que se suicidó en 1994.

Además, apuntó a Kirk Weddle, que fue el fotógrafo de la portada del disco y amigo de los padres de Elden, y extrañamente al primer baterista, Chad Channing, que renunció a la banda en 1990, antes de la producción de “Nevermind”.

Las partes involucradas hasta el momento no se han pronunciado al respecto, ni en la primera ocasión.

Pese a su recelo contra Nirvana, Spencer Elden recreó en el pasado la instantánea en dos ocasiones, cuando el álbum musical cumplió sus 10 y 25 años de lanzamiento.

“Nevermind”, el disco que catapultó a Nirvana

Nirvana despegó al estrellato musical cuando lanzó su segundo disco, “Nevermind” —que traducida al español significa “no importa—, el 24 de septiembre de 1991. Canciones como “Smell like teen spirit” o “Come as you are” permitieron que la producción de Kurt Cobain, Dave Grohl (exbaterista) y Krist Novoselic llegue al top 1 el 11 de enero de 1992.