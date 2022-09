Madre decora su casa para navidad desde septiembre por una buena razón

Heidi Parrish es una madre británica que se prepara para la llegada de la Navidad con mucha anticipación, exactamente 109 días antes. Recientemente, la mujer, proveniente de Reino Unido, compartió en sus redes sociales instantáneas de la ya instalada decoración de su casa con la que celebrará las fiestas de fin de año.

“Quería decorar mi casa temprano porque hacer sonreír a mis hijos y a otras personas cuando ven las luces me hace pensar: ‘¿Qué hay para no amar de entrar en el espíritu navideño desde ahora?’”, compartió la también influencer al diario británico The Sun.

Pese a que apenas ha iniciado septiembre, Parrish ya colocó un árbol, estrellas, renos y bastones luminosos en el exterior de su casa. “Especialmente, la pandemia creo que nos hizo darnos cuenta de que realmente no hay tiempo como el presente, ¿por qué no?”, reveló la madre, resaltando que, con su gesto, desea brindar un poco de alivio a las personas que han estado pasando por un año difícil.

No obstante, aunque sus niños y sus vecinos ya disfrutan de la decoración, la influencer remarcó que no planea dejar las luces encendidas hasta el próximo 25 de diciembre.

“Por ahora, planeo encender las luces solo ocasionalmente, como cuando tenemos amigos para asegurarme de que no estoy desperdiciando energía y para mantener los costos al mínimo”, concluyó.

La iniciativa de Parrish ha generado comentarios mixtos en redes sociales, entre personas que celebran su decisión y usuarios que la critican.