La peculiar rifa de un niño para comprar una prótesis de pierna: “Es cara, pero por una buena causa”

Un niño de 13 años sorprendió a sus compañeros y vecinos al presentar una ingeniosa idea para adquirir el cambio de una prótesis de pierna. El menor, de iniciales M. J. M., decidió elaborar de su puño y letras los cien tickets para el peculiar sorteo con el que planea juntar 3 millones de pesos colombianos para trasladar el aparato ortopédico desde Venezuela a Santander.

“Nos dijeron que era más económico comprarla en San Cristóbal (Venezuela) y nosotros la mandamos hacer allá. No he sufrido burlas, mis compañeros son solidarios. Mi mamá siempre me ha enseñado que nunca debo cohibirme de nada y por eso soy feliz”, comentó el niño, quien usa la prótesis desde que tiene 1 año y medio debido a una deficiencia congénita en su pierna derecha.

Precisamente, su madre fue la persona que le regaló el pollo de 5 kilogramos que el pequeño planea rifar. Así se lo comentó el menor al diario El Tiempo. “Tenemos una perrita y tres pollos grandes, uno de esos es el de la rifa. Es un poco cara, pero es por una buena causa”, continuó el menor, que oferta sus boletos a 10.000 pesos colombianos (9 soles peruanos).

La historia del pequeño se hizo conocida en toda Colombia gracias a que un tío suyo se puso en contacto con una radio comunitaria que presentó el caso. Luego, la rifa fue anunciada en la televisión nacional y, posteriormente, a través de las redes sociales, llegó a otras partes del mundo.

Es así como gente de otras ciudades como Calí, Bogotá o incluso Miami se han sumado a la buena causa. Asimismo, un manager musical se comprometió a obsequiarle al menor una prótesis que será enviada desde Medellín.

“Estoy muy feliz y agradecido, necesitaba con urgencia una nueva prótesis. La idea es que sea de tubo y así no debo comprarla muy seguido. Si crezco, solo se debe alargar el tubo”, culmina el niño, agradeciendo los mensajes de apoyo y los comentarios que le han pedido que conserve a su pollo.