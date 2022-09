Maestra abandona su profesión por OnlyFans y se convierte en millonaria: “No me avergüenzo”

En Estados Unidos, una profesora de secundaria que dejó el salón de clases para compartir contenido explícito en OnlyFans se convirtió en millonaria. Tras su éxito en la plataforma para adultos, la mujer reside en el barrio de Hollywood, ubicado en la ciudad de Los Ángeles, estado de California.

Se trata de Courtney Tillia, de 34 años, quien compartió capturas de pantalla de sus asombrosas ganancias con el portal estadounidense TMZ el último lunes. En diálogo con el mencionado medio, contó que solo le tomó tres años alcanzar la suma de siete cifras.

La madre de cuatro hijos, que trabajó como educadora de necesidades especiales en el estado de Arizona, admitió que le habría llevado unos 25 años ganar la suma de 1 millón de dólares si se hubiera quedado con la enseñanza , incluso con una maestría.

“Cuando era maestra, mi familia realmente luchaba financieramente”, relató Tillia al periódico New York Post el año pasado. “ OnlyFans me permite la libertad financiera . Puedo proporcionar todo lo que mi familia necesita y más”, añadió.

TMZ reveló que la mujer posee tres cuentas independientes de OnlyFans: una página VIP, un sitio web gratuito y una tienda de productos.

La educadora consiguió más efectivo en su página VIP: 380.734 dólares en suscripciones mensuales y 164.660 dólares adicionales por mensajes con los fanáticos. Los clientes también donaron un total de 50.045 dólares en concepto de propinas.

Gracias a las cuantiosas ganancias, disfrutó de escapadas en solitario a Colombia y Jamaica, e invitó a toda su familia a pasar unas vacaciones en Nashville y la paradisiaca Hawái.

Tillia relató, también, que se ha convertido en una filántropa: dona dinero a refugios para personas sin hogar en Los Ángeles, luego de mudarse a Hollywood desde la ciudad de Phoenix.

El año pasado, Tillia conversó con New York Post sobre su decisión de abandonar la enseñanza en 2016. “Empecé a odiar mi trabajo y esa oscuridad comenzó a extenderse a otras áreas de mi vida”, recordó.

Manifestó que no se avergüenza de su nueva ocupación, al indicar que su esposo la apoya y que les están enseñando a sus cuatro hijos a tener una mentalidad abierta sobre el empleo poco ortodoxo. “Supongo que soy una trabajadora sexual. Pero no me avergüenzo de eso ”, expresó Tillia.

“Trabajo con cientos de mujeres en todo Estados Unidos, Australia, Europa y en todas partes”, sostuvo Courtney. “Estoy ayudando a esos clientes a superar la vergüenza y la culpa que se les ha impuesto por querer ser libres para expresar su sensualidad”, agregó.

“Me siento mejor que nunca en mi vida. Cambié mi vida económicamente. Estoy cambiando la vida de otras mujeres. Estoy feliz, simplemente haciéndome a mí”, aseveró.