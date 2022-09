Joven dice que OnlyFans arruinó su vida amorosa: “Me encanta lo que hago, pero el éxito tiene un precio”

Una modelo británica identificada como Fenella Fox ha confesado que la plataforma para adultos OnlyFans ha afectado su vida amorosa, ya que los hombres deducen que es una mujer fácil. “Me encanta lo que hago, pero el éxito ha tenido un precio: arruinó mi vida amorosa”, declaró Fox a la prensa local.

En la actualidad, la mujer cuenta con más de 100.000 seguidores en Instagram y con una gran cantidad de usuarios que la siguen en OnlyFans, plataforma en la que genera 200.000 dólares anuales, según Jam Press. Por otro lado, la joven de 28 años de edad dijo que tiene una estricta condición, la cual consta en no tener relaciones sexuales hasta la tercera cita, pero cada vez que sale con un hombre los nota impacientes.

PUEDES VER: Le compró a su novio una muñeca sexual idéntica a ella para mejorar su relación

“Me encantaría tener sexo, de hecho, estoy desesperada por tenerlo, pero he estado soltera durante 5 años porque los hombres no parecen esperar hasta la tercera cita… simplemente asumen que estoy dispuesta de inmediato debido a mi trabajo. No me gustan las aventuras de una noche. Los hombres no parecen tener la paciencia para llegar a conocerme”, afirmó Fox.

Asimismo, la modelo reveló que no les comenta nada a sus salientes sobre su estricta clausula, pues le le agrada ver cómo actúan ellos sin saberlo. “Me pregunto si soy más un trofeo en sus mentes. Cuando ese trofeo no es tan fácil de conseguir como pensaban, se dan por vencidos”, concluyó.

En una de sus salidas, la joven tuvo la experiencia de regresar a su inmueble junto con su cita y, cuando le dijo que no tendría relaciones sexuales, el sujeto se levantó y se marchó. “Me miró directamente a los ojos y dijo: ‘ya no me atraes’”, recordó.

Por último, la modelo también contó que en algún momento probó suerte en las aplicaciones de citas, pero comentó que encontrar al indicado en esta sociedad era muy complicado. “Hay tanta presión para que las mujeres encuentren ‘el indicado’, o los hombres asumen que porque nos acercamos a los 30 queremos matrimonio e hijos, pero me encantaría simplemente tener buen sexo”, constató Fox a Jam Press.