Escolares atan a su profesor a un árbol y lo agreden por ponerles malas calificaciones

Un grupo de 36 alumnos de un colegio de la India se presentó para rendir un examen. No obstante, del total, solo 11 de ellos reprobaron, por lo que decidieron acudir a su profesor para presentar una queja y saber por qué obtuvieron una calificación baja, con el objetivo de no repetir el curso.

Sin embargo, a pesar de que los jóvenes se acercaron a su maestro, este se negó y no quiso mostrarles las notas de sus prácticas y a explicarles lo sucedido. Ante ello, fueron con un empleado de la institución para solicitar el mismo reclamo, pero también se excusó ante los colegiales.

El grupo, entonces, llevó a ambos fuera de la escuela para atarlos a un árbol con la finalidad de agredirlos, ya que, según ellos, las notas de sus prácticas no fueron incluidas en el registro final, por lo que supuestamente provocó que los jóvenes desaprobaran la materia.

Asimismo, los colegiales decidieron grabar el incidente y hacerlo público en las redes sociales con el objetivo de mantener advertidos al resto de maestros.

No obstante, los afectados fueron liberados luego de un rato para luego ser atendidos y recibir un tratamiento, según comunica el medio local The New Indian Express.

Por otro lado, las autoridades de la institución educativa presentaron, junto a la víctima, una denuncia contra los responsables un día después del hecho, el cual ocurrió el último lunes 29 de agosto.

“Se presentó una denuncia contra 11 estudiantes de la escuela por atar a sus maestros a un árbol y golpearlos gravemente por no incluir notas prácticas en sus resultados, lo que los llevó a reprobar el examen. Además de los estudiantes, el director Ramdev Prasad Keshari también ha sido nombrado debido a la acusación de que todo el incidente tuvo lugar a instancias suyas”, informó Nityanand Bhokta, el oficial encargado de la comisaría de policía de la localidad de Gopikandar.

Finalmente, las autoridades iniciaron una investigación al respecto y determinarán si los menores realmente aprobaron el curso o si los maestros les dieron calificaciones bajas a propósito.