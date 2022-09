La historia del joven que se quemó todo el cuerpo y le salvó la vida a su sobrina de 8 años

En el año 2019, el joven Derrick Byrd sufrió diversas quemaduras en gran parte de su cuerpo luego de rescatar a sus sobrinos de un incendio en Washington, Estados Unidos.

La historia del joven británico, que ocurrió hace tres años, ha sido recordada por diversos portales en los últimos días.

El incidente se registró en la casa de la familia Byrd en Aberdeen, Washington, Estados Unidos. Mientras la vivienda se iba consumiendo en el fuego, dos de los sobrinos se tiraron desde un segundo piso y fueron atajados por Derrick, quien se encontraba en el primer nivel.

No obstante, otra sobrina de menor edad tuvo miedo y no se arriesgó a salir por la ventana y, ante esa situación, Derrick no dudó e ingresó a la casa que estaba en llamas. Al entrar, encontró a la menor en el suelo de una habitación.

Como pudo, el joven llegó hasta donde se encontraba su sobrina, la cubrió con una prenda de vestir y bajó los pisos corriendo entre las llamas. “Ella gritaba mi nombre así que no la iba a abandonar ahí. Podía sentir el fuego quemándome el cuerpo” , expresó en ese momento.

Luego, Derrick y uno de sus sobrinos fueron trasladados e internados en un instituto para quemaduras en EE. UU.

Pese a que sufrió quemaduras de segundo, tercero y cuarto grado, Byrd afirmó que no se arrepiente de lo sucedido. “No me importa haber salido ardiendo, solo quería salvarla”, declaró y, al mismo tiempo, repitió: “Lo volvería a hacer”.