Una decisión puede cambiarte la vida. Así lo afirmó un hombre identificado como Daniel White, oriundo de Reino Unido, quien terminó su relación con su novia de toda la vida poco antes de que la familia de esta se llevara un jugoso premio en una lotería: 70 millones de dólares.

Las amistades del hombre no paran de hacer bromas con él tras saber que la familia de su expareja tomó la decisión de compartir el dinero obtenido de la reconocida lotería Euromillones con sus seres más queridos.

Según el diario británico Daily Star, el hombre, que es jugador de rugby, terminó con Courtney Davies solo unos meses antes de se llevara a casa una gran fortuna.

A pesar de que la pareja salió durante años desde la escuela de secundaria Monmouth Comprehensive School, ubicada en Gales, su relación se terminó. “Fue un romance escolar y adolescente que simplemente se desvaneció. Diferentes intereses, otros amigos”, explica White, de 27 años, al medio citado.

Por otro lado, la hermana de Davies fue quien compró el boleto afortunado en el año 2016 y, tras ser los ganadores de la millonaria suma de dinero, la generosa familia pensó en repartir el dinero a cada integrante, incluso a White, si es que aún seguía de novio con Davies, reseñó el medio británico.

“Todos mis compañeros me están atacando. Lo primero que supe de su victoria fue que mi teléfono se volvió loco”, comenta White, quien no pudo celebrar con su expareja y su familia. “Todos mis amigos bromistas me enviaban mensajes y enlaces preguntándome si estaba destrozado. Otro dijo ‘¿cuánto has llorado desde que te enteraste, compañero?’”, recordó el joven.

Finalmente, White expresó de corazón a la prensa local: “Simplemente, me agarré la cabeza. Me puse feliz por ellos, pero obviamente siento que me podría haber tocado a mí”.