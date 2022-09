El triste testimonio de una actriz porno: “Gané mucho dinero, pero he perdido a mi familia”

La actriz de cine para adultos Riley Reid cuenta con millones de seguidores en las redes sociales y una gran carrera en la industria pornográfica. Incluso obtuvo un premio por ser la actriz más buscada, con más de 585 millones de visitas a nivel global.

Pese al éxito alcanzado durante varios años, en su vida personal hay sufrimiento y soledad, tal como lo confesó en una entrevista reciente, según recogió el portal América 24.

El principal problema lo vive con su familia, que no acepta su trabajo profesional y que muchas veces la ha criticado.

“Mi madre estuvo de acuerdo al principio y me permitió que hiciera lo que quisiera”, declaró. Y eso generó un buen ambiente en sus comienzos. “Creo que para mí fue positivo el hecho de que me concediera libertad y no fuera autoritaria, pero con el paso del tiempo y a medida que me fui haciendo más y más famosa, empecé a sentir cierto recelo por su parte. Además, como ganaba mucho dinero que yo le daba sin problema, nuestra relación se fue haciendo cada vez más tóxica”, añadió.

“Ya no tengo relación con ella, apenas hablo con mi madre”, lamentó Reid.

Con el resto de su familia el trato es parecido. Su padre tiene convicciones religiosas muy acentuadas y sufre por la vida que lleva su hija.

“Cuando le dije a mi papá que me iba a dedicar al porno no lo entendió”, expresó la actriz estadounidense. “No tengo permitido hacerle visitas porque a su mujer, mi madrastra, no le gusta que sea actriz de cine para adultos. Cuando le ofrezco hacer un plan, como ir a tomar un café o a desayunar, él me dice que no quiere que le vean en público conmigo. Es muy doloroso para mí y me fastidia muchísimo”, detalló.

“Gané mucho dinero, pero he perdido a toda mi familia. Tampoco hablo con mis hermanos o hermanas. Pienso que al final se aprovecharon de mí o bien sienten vergüenza de lo que hago, como mi padre”, explicó. “Por ello, cuando la gente me pregunta si les recomiendo dedicarse al porno, les digo tajantemente que no. Te hace la vida demasiado difícil, tanto la relación con tus parejas, con tu familia y con tu propia intimidad. Esta profesión tiene muchas cosas negativas, y solo podrías llevarla bien si fueras una persona fuerte”, agregó.

En el diálogo le consultaron también si había podido tener relaciones sentimentales o formar una familia. Comentó: “Estuve saliendo con un chico durante dos años, y los principales conflictos que tuvimos tenían que ver con mi trabajo. Una vez me dijo que ya no quería besarme, y lo dejamos. Esta situación se ha repetido una y otra vez en mi vida”.

Al ser preguntada si los encuentros sexuales eran un problema con su pareja, respondió firmemente: “Creo que la intimidad consiste en mostrarte vulnerable frente a otras personas”.

“Por ejemplo, que alguien te sujete el rostro o se apoye en ti cuando necesites sentir seguridad. La intimidad no tiene demasiado que ver con el sexo, sino con reírse juntos, compartir momentos… y eso es lo que necesito y no he podido disfrutar con mis antiguas parejas”, concluyó Reid.