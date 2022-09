Era actriz porno y renunció a su trabajo tras conocer a Dios: “No volveré al cine para adultos”

Una exactriz porno llamada Melinda compartió, a través de redes sociales, su testimonio de cómo abandonó su trabajo en la industria pornográfica estadounidense para seguir a Jesús. La joven, que ahora es mamá, relató parte de su historia en una campaña de GoFundMe, plataforma a la que llegó al atravesar un mal momento económico.

“Hace cuatro años dejé la industria del cine para adultos cuando había tocado fondo, y Jesús entró y transformó mi vida”, resaltó la madre soltera, que cuenta con un empleo formal, pero que es insuficiente para cubrir los gastos de su bebé.

Asimismo, Melinda remarcó que, pese a las dificultades económicas que atraviesa actualmente, jamás retomaría su trabajo anterior. “Sé que este no es el plan de Dios para mí. Me niego a volver a las películas para adultos como una forma fácil de ganar dinero. Sé que Dios tiene un plan y un propósito, incluso en circunstancias difíciles. Me liberó de las películas para adultos cuando no veía salida. Me abrió puertas que nunca podría haber imaginado”, mencionó.

El testimonio de Melinda fue replicado por Brittni De La Mora, una exactriz de cine para adultos que también renunció a su empleo para seguir a Cristo y que, a menudo, ayuda a sus excolegas a abandonar la industria pornográfica.

“Salí de la industria del porno hace 10 años y fue una transición difícil. Como la mayoría de los artistas, gasté dinero en artículos materiales y drogas, así que cuando dejé el negocio para seguir a Jesús, no tenía nada”, narró la ahora influencer cristiana, felicitando a Melinda. “Realmente cuando alguien se decide a renunciar a todo para seguir a Jesús, sin duda verán su mano en todo”, culminó.