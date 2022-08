Kevin Parson escapó en moto de la cárcel de Viedma después de golpear a un guardia y era el ladrón más buscado desde la semana pasada. El hombre protagonizó un robo insólito en la ciudad de Bahía Blanca, Argentina.

Patricia Morales fue la última víctima de Parson y contó las circunstancias del hurto que sufrió en su casa, en el barrio Pacífico.

El sujeto le sustrajo 10.000 pesos argentinos que guardaba en su cartera, el teléfono celular y hasta sus pastillas, según relató la mujer a diversos medios locales. “Se tomó tres clonazepam”, detalló. Pero lo curioso fue lo que ocurrió después.

“Me dio un abrazo y me recomendó que no deje más la puerta sin llave”, manifestó la agraviada, y añadió: “Me dijo que no era asesino, que era ‘chorro’ para darle de comer a sus hijos”.

No obstante, el individuo no tenía ninguna familia por mantener, sino un gran prontuariado que lo había llevado a cárcel y por lo que era buscado por las autoridades después de su fuga.

El hombre fue finalmente recapturado cuando trató de entrar a hurtar a golpes y con gas pimienta en dos domicilios más, en las calles Pueyrredón al 400 y Santa Fe al 1200. Junto a él cayeron dos de sus cómplices, Victoria Solange Silva (19 años) y Rocío Aldana Vivencio (21 años).

Según información de fuentes policiales, Kevin Parson cumple condena desde el 2016 por una causa de robo calificado.