Transporte gratuito para el Plebiscito de salida 2022: ¿cómo funcionará este 4 de septiembre?

Metro de Santiago: el servicio gratuito se dará desde las 07:00 a.m. hasta las 23:00 p.m. ¡Aunque el pasaje será gratuito, las personas no deben olvidar llevar su tarjeta bip! Para validar su acceso al transporte. Recuerda que no habrá ningún cobro, por lo que solo se marcará costo 0.