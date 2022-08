Che Guevara: ¿quiénes son los hijos del excomandante de la Revolución Cubana?

Ernesto Guevara, Che Guevara dejó un legado que no solo está compuesto por sus ideales y luchas guerrilleras, sino, también, por su descendencia. Conoce a continuación a los hijos que tuvo durante sus dos matrimonios.

El excomandante de la Revolución Cubana tuvo cinco hijos. En esta nota te contamos quiénes son y a qué se dedican.

¿Quiénes son los hijos del Che Guevara?

Celia Guevara March

Celia es la tercera hija del matrimonio del Che Guevara. Su nombre le fue dado en honor a la madre del excomandante de la Revolución Cubana. Celia estudió Medicina Veterinaria y ha trabajado en el Departamento de Salud Animal del Acuario Nacional de Cuba.

Aleida Guevara March

Aleida Guevara es la mayor de todos los hermanos del segundo matrimonio del excomandante de la Revolución Cubana. Ella nació en La Habana en 1960. En la actualidad, ha llevado a cabo diversos estudios y se desempaña como profesional en Medicina con especialidad en Pediatría.

Aleida también participó activamente en el proceso bolivariano de transformación social intentado en Venezuela. Esta experiencia le permitió escribir el libro Chávez, Venezuela y la nueva América Latina.

Familia del Che Guevara. Foto: CubaDebate

Camilo Guevara March

Recientemente, se conoció su muerte. La información fue brindada por el líder cubano Miguel Díaz-Canel. Camilo Guevara fue el hijo mayor de los varones. Nació en 1962 y estudió derecho laboral. Debido a su profesión, pudo ejercer el cargo como directivo del Centro Che, una institución ubicada en La Habana que busca difundir la vida, el pensamiento y obra del exguerrillero.

Él tenía 5 años cuando su padre murió; sin embargo, dio a conocer que aprendió mucho sobre el Che Guevara mediante sus escritos, familiares y amigos.

Ernesto Guevara March

Ernesto Guevara es el menor hijo del Che. Nació dos años antes de que su padre muriera fusilado, por lo que no llegó a convivir con él. Es abogado de profesión, pero su pasión está en las motos. Desde muy joven disfrutaba arreglarlas y usarlas, por lo que su trabajo actual está relacionado al rubro del turismo.

Ernesto tiene una empresa de rutas turísticas para recorrer Cuba en moto que lleva el nombre de Tours La Poderosa, nombrada así en honor a la moto Norton de 500 cc que el Che usó para recorrer las Américas.

“Cuando era niño me gustaba arreglar coches y bicicletas. Puede que sea algo que aprendí de mi padre o quizás no, pero venga de donde venga, lo cierto es que me encanta”, contó en una entrevista para la BBC.

Ernesto, el hijo menor en la Familia del Che Guevara. Foto: lapoderosatours/ Instagram

Hilda Guevara

Hilda Guevara fue su hija mayor del primer matrimonio. Nació en 1956 y de cariño su padre solía llamarle Hildita. En algunas oportunidades representó a Cuba en reuniones internacionales. Ella le dio el primer nieto al exguerrillero; sin embargo, tampoco pudo cuidarlo por mucho tiempo, ya que, falleció a los 39 años a causa de un cáncer.