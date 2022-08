Una niña de 3 años es declarada muerta por los médicos, pero se despierta en su funeral

Una niña de 3 años fue declarada muerta en dos oportunidades debido a una negligencia médica en la ciudad de San Luis Potosí, México, ya que el personal de salud del Hospital Básico Comunitario de Salinas de Hidalgo no se percató que la menor aún poseía signos vitales.

Su madre, creyendo que la pequeña hija estaba muerta, decidió junto con su familia velarla en su hogar; sin embargo, observaron que la menor aún seguía viva, por lo que inmediatamente decidieron abrir el féretro para trasladarla con los médicos para un tratamiento.

Tristemente, aunque la familia recibió la ayuda de una enfermera, que los asistió en una ambulancia, la pequeña falleció en el camino. Por su parte, la madre denunció que la primera vez que intervinieron a su hija, solo le dieron paracetamol.

No obstante, en el acta de defunción, figuraba que falleció por diarrea aguda, shock hipovolémico y deshidratación severa. Sin embargo, en esa segunda oportunidad, no se sabe qué fue lo que sucedió, puesto que los miembros sanitarios todavía no entregan una copia de la necropsia.

Por último, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí inició una investigación por el caso de la recién fallecida, con el objetivo de saber si existió negligencia médica en el Hospital Básico Comunitario de Salinas, pues confirmaron que “murió en dos oportunidades”.