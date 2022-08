Ganó la lotería junto con su novia, terminaron y ella se llevó todo el dinero

Kirk Stevens y su novia ganaron el premio mayor del sorteo Set For Life de la Lotería Nacional de Reino Unido en el año 2021. El premio que les tocó fue de 3,6 millones de libras esterlinas, que equivalen a poco más de los 4,2 millones de dólares.

La pareja apareció en los medios de comunicación locales cuando posó con un cheque con el nombre de ambos. Además, ambos afirmaron que estaban estableciendo un negocio propio al estilo de la película “Cazadores de fantasmas”.

Sin embargo, 18 meses después, Kirk, de 39 años, se tambalea después de que Laura Hoyle, de 40, lo dejara y se mudara a una nueva casa elegante. El portal The Sun destacó que ella prefirió aislarlo del premio mayor.

“Laura me había dicho que viviríamos una buena vida si ganábamos, ahora ella se ha ido. Tomó todo y se lo llevó. Incluso quiere a nuestros dos perros”, expresó el hombre.

Ellos se conocieron a través de un amigo en 2018 y, finalmente, Laura se mudó con él a su casa de tres habitaciones. “Ella me preguntó cuánto quería de alquiler, pero —en lo que a mí respecta— ella era mi novia. No esperaba que pagara el alquiler, no le pedí un centavo”, afirmó.

“Ella me dijo que compraría boletos de lotería. Gastó alrededor de £ 25 (29,33 dólares) a la semana y me dijo que si ganábamos, los dos estaríamos a la altura”, detalló a The Sun.

El hombre dejó claro que dicho acuerdo nunca fue formal porque imaginó que no era necesario debido a que estaban establecidos como una pareja. “Nunca esperé ganar”, precisó.

Contó, además, que Laura siempre jugaba a la lotería y durante dos semanas ignoró el mensaje que decía que había ganado. “Nuestros nombres aparecían en el cheque con el que posamos para las fotos y todos los comunicados de prensa hablaban de que ambos ganábamos el premio juntos”, recordó.

Asimismo, señaló que, al recibir el premio, lo primero que se compraron fue un Porsche Cayenne. “Fue un momento realmente emocionante. Supongo que se podría decir que estábamos compartiendo el dinero a medias. Laura me pagaba 1.000 libras esterlinas (1.173,20 dólares) al mes con las ganancias y me animó a obtener mi maestría en Ingeniería Mecánica. Nunca lo hubiera hecho, pero Laura dijo que pagaría mi préstamo estudiantil”, aseguró.

También rememoró que eran innumerables los planes que tenían juntos, como “comprar propiedades y construir un imperio”. Tenían pensado comprometerse para contraer matrimonio, pero notaba que su novia no estaba convencida de la idea.

Kirk confesó que estaba desconcertado y sintió que Laura estaba saliendo de la relación por la ganancia del dinero, que se había convertido en un tema difícil para hablar con ella.

Hace unos meses, la pareja hizo un depósito para la reconstrucción de una casa, muy cerca de la casa de Kirk, en Linby. No obstante, cuando la propiedad que la mujer había comprado para ellos estuvo lista este verano, ella se mudó sola.

“También se llevó muchas de nuestras cosas, así que tuve que reemplazarlas. Incluso ha estado exigiendo a nuestros dos perros”, comentó.

Kirk insistió en que le deben algo del dinero que ganaron en la lotería mientras ella vivía sin pagar alquiler con él. Pese a que no estaban casados, los nombres de ambos estaban en el cheque publicitario, pero el boleto se compró a nombre de Laura.