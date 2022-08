¿Qué pasó con la ‘Universidad del Porno’ fundada en Colombia, la primera a nivel mundial?

Amaranta Hank es una reconocida periodista y actriz porno que, a pesar de la decisión de retirarse del cine para adultos, ha mantenido un vínculo cercano al mundo del contenido para adultos.

Su verdadero nombre es Alejandra Omana Ruíz y en julio de 2019 se retiró del cine porno, pero para mayo de ese año ya había lanzado la ‘Universidad Porno’, un proyecto que rápidamente se viralizó y dio la vuelta al mundo.

En la siguiente nota conocerás qué pasó con la ‘Universidad del Porno’, la primera a nivel mundial y qué materias se enseñan.

¿Qué es la ‘Universidad del Porno’?

La escuela inició clases en 2019, en las que ofrecían, junto al actor porno Ramón Nomar, conferencias y prácticas en vivo. En las conferencias se tocaban temas como la industria porno en Colombia, Estados Unidos y Europa, la monetización, producción, costos, etc.

Algunas de las charlas eran Soy actriz porno en una sociedad machista, Cómo hacer la escena porno perfecta, Cómo rentabilizar las producciones o Falsos productores y productores abusivos.

“La idea surgió después de recibir varios mensajes a diario de personas que confesaron que estaban cansadas de su rutina de trabajo y de su deseo de convertirse en estrellas del porno o entrar en el negocio”, aseguró Hank al diario británico The Sun.

“(La escuela) Ha tenido mucha acogida y sigue vigente porque hay mucha demanda —había asegurado Hank a El Tiempo cuando la Universidad abrió sus puertas. Cada día nace un deseoso de ser actor porno, todos los benditos días de mi vida me escriben personas que quieren estar en la industria”.

“Les explicamos qué es lo que hay y qué no hay para que se sitúen bien dentro del espacio de la pornografía, para que tengan una imagen real y no las ideas tradicionales de ‘me vuelvo un ‘rockstar’ de pene grande y todas las mujeres se me lanzan encima’”, subrayó Hank.

Amaranta decía que uno de los temas más importantes era la forma de trabajar con productoras extranjeras, ya que muchas “tienden a aprovecharse de las mujeres colombianas”.

¿Qué pasó con la escuela?

En entrevista con La República, Amaranta Hank contó que, desde la creación del espacio, han dictado alrededor de 12 cursos. Este año no hubo cursos; sin embargo, adelantó que “en noviembre es muy probable que la hagamos”. Por otra parte, también aclaró que “no es un espacio físico, sino un ciclo de conferencias que se hacen en varias ciudades”.

“La idea inicial es darles una visión aterrizada de lo que pueden hacer en la industria, para que no sean víctimas de estafas”, contó. “El porno latino se está produciendo mucho más que antes. Algunas productoras necesitan una clase de ética profesional, pero otras están haciendo un gran trabajo”, continuó.

Los ciclos de conferencias duran dos días y tiene un precio de 30 dólares. La gente pregunta diariamente cómo pueden ser actores porno, según Amaranta. Asimismo, aseguró que, al terminar el curso, cada participante recibe un reconocimiento simbólico. Señaló también que cuando hay curso participan entre 80 y 100 personas que mayoritariamente suelen ser hombres.

“El respeto por los actores antes, durante y después de los rodajes, eso es lo más importante”, aclaró Hank. “No someterlos a prácticas de abuso, a acciones que no quieren hacer, o engañarlos para hacer acciones que no son necesarias o correctas”, agregó. Finalmente, la periodista anunció que en octubre estará en Argentina.