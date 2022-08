Hartos del maltrato de su jefe, trabajadores renuncian al mismo tiempo: “Se siente muy bien”

El ambiente laboral es clave para que los trabajadores se sientan cómodos con sus responsabilidades diarias y, por lo tanto, mejoren su aporte a la empresa. En cambio, si el clima es hostil, es probable que gran parte del personal se queje o incluso renuncie. Algo similar ocurrió en una tienda de zapatos en el estado de Virginia, en Estados Unidos.

Cansados de los maltratos recibidos por su jefe, todos los empleados se pusieron de acuerdo y tomaron la decisión de renunciar a la vez, abandonando todos juntos sus puestos en el establecimiento. Cabe mencionar que no se trató de una protesta, sino de una renuncia colectiva, según recogió La Nación.

Una de las trabajadoras involucradas compartió el video en su cuenta de TikTok, donde los empleados cuentan, poco antes de dejar sus puestos, cómo se sienten con la decisión. Varios del grupo expresaron: “ Se siente muy bien ”

“Cuando todo el personal decide abandonar el departamento de calzado en cuestión de minutos. Para nuestro DM (gerente directo), todos te odiamos y no te olvides de arreglar los escaparates. Departamento de zapatos, has sido real, has sido divertido, pero seguro que no has sido realmente divertido”, escribió junto con el video la autora del video, identificada como @garwood8812.

El breve clip se convirtió en viral rápidamente. De momento, acumula más de cuatro millones de reproducciones y miles de comentarios, por lo general, brindando ánimos y felicitando por su valentía y unión del conjunto de personas.

Entre los comentarios más populares se destacaron los testimonios de dos empleadas que habían pasado por la misma tienda: “ Como antigua trabajadora de esta empresa, lo entiendo perfectamente ”, “Odiaba ese trabajo, me despidieron porque otro empleado robó y yo no me enteré”.

Además, hubo alusiones al hecho de que todos se llevaban bolsas de zapatos. “Parece que todos están usando su descuento de empleado una última vez antes de abandonar definitivamente las instalaciones”, comentó un usuario.

Renuncias masivas en Estados Unidos

La tendencia de los trabajadores a renunciar en manera masiva no es reciente, especialmente porque se vive la era llamada “La Gran Renuncia”, donde el personal está dimitiendo en grupo buscando mejores oportunidades laborales, informó La Vanguardia.

De acuerdo a Centro de Investigaciones Pew, el 63% de las personas que abandona su centro laboral es precisamente por la ausencia de crecimiento profesional y las pésimas condiciones laborales. Asimismo, el 57% aseveró que se sentían maltratados en el sitio de trabajo.