Denuncian a un ‘vampiro blanco’ que busca mujeres lactantes para beber su leche

Una serie de denuncias ha causado alerta y preocupación en la policía argentina de Río Negro, donde mujeres lactantes piden que se capture al ‘vampiro blanco’, un hombre que publica avisos en las redes sociales con el propósito de comprar leche materna para consumir.

Las autoridades creen que se trata de un caso de ‘lactofilia’, una parafilia que consiste en la búsqueda de la excitación sexual al succionar el pecho como si se estuviera amamantando. La comunidad exige el arresto del sujeto que aún no ha sido identificado.

Un hombre de aproximadamente 40 años ofrece a mujeres lactantes hasta 72 dólares semanales para obtener su leche voluntariamente, según los testimonios que pudo recoger el diario local Río Negro.

Algunas de las víctimas revelaron que el hombre les pidió extraer la leche directamente de su pecho con el argumento de que no se “contamine” o “pierda sus beneficios”.

“Una de las que asistió al lugar donde él la citó, tuvo que escapar, ya que intentó meterla en una camioneta”, alertaron desde la campaña por la Emergencia Nacional en Violencia contra las Mujeres de General Roca.

‘Vampiro blanco’ en Facebook

“Hola, estoy buscando donante de leche materna, se paga 23 dólares y sería tres veces por semana, en total 72 dólares”, dicen las publicaciones del sujeto.

Cuando las mujeres logran contactarlo, enseguida les llegan preguntas como: “¿Hace cuánto estás lactando y cuántos años tienes?”. En el posteo del 20 de julio, el hombre ofrecía una paga diaria de hasta 30 dólares.

“Vi la publicación en el Facebook y pagaba 3.200. Yo escribí y una chica que supuestamente es enfermera me dijo que fuera, que me podía ir a esperar a la parada de Huergo. Le dije que iba en moto. Cuando llegué al lugar, el muchacho me atendió y yo pasé sola adentro. Estaba mi marido afuera, no sabía con qué me iba a encontrar. Estaban la supuesta enfermera y el sujeto. Adentro había un televisor grande y cámaras por todos lados”, contó la mujer al diario Río Negro.

“Dijo que es por un tema estomacal que tiene y el doctor le recomendó que se aliviaba con lecha materna”, añadió la víctima, a quien le hicieron extraerse ella misma la leche porque su esposo la esperaba afuera. Le pagaron y se fue. “Después, me enteré de que él usaba a las chicas o quería tomar del mismo pecho”, finalizó.

Cuando quiso volver a contactar al hombre por otra supuesta oferta laboral, este la había bloqueado de todas las redes sociales.

Alerta por el ‘vampiro blanco’

“Este hombre usa la necesidad de trabajo que tienen las mujeres que están en maternidad y en período de lactancia, ofrece una remuneración significativa por extraer la leche materna, que es para los niños lactantes, hijos de esas mujeres”, señaló el Área de Emergencia Nacional en Violencia contra las Mujeres de General Roca.

“A partir de esta denuncia que recibimos, nos enteramos de la existencia de ‘vampiros blancos’. Se trata de hombres que tienen un tipo de fantasía sexual relacionada con la leche materna: beber o tomar leche directamente de los pechos de una mujer lactante. A este tipo de fantasía sexual se le llama ‘lactofilia’”, finalizó.