Google denuncia a padres por fotografiar a sus hijos desnudos a petición de examen médico

Hoy en día, el mundo está más conectado que nunca y con el uso de las redes sociales a través de diferentes dispositivos tecnológicos, como lo son los smartphones, ordenadores y tabletas; el flujo de información no cesa. A diario, los internautas navegan en Google, en el que encuentran y comparten masivamente videos, noticias, imágenes y demás archivos; pero esto, a su vez, ha desatado múltiples problemas, entre ellos la privacidad y seguridad de datos.

Por ello, el diario The New York Times ha expuesto recientemente el caso de dos padres de familia que tuvieron un altercado con Google por eliminar definitivamente sus cuentas tras fotografiar a sus menores hijos desnudos. Específicamente, por sacar imágenes a sus genitales afectados por una petición del médico, con el objetivo de evaluarlas desde casa debido a la pandemia del coronavirus.

El caso de Mark, uno de los padres involucrados, con domicilio en San Francisco, Estados Unidos, inició un viernes por la noche en febrero de 2021. Preocupado porque los genitales de su hijo se encontraban muy hinchados y presentaba dolor, no dudó en fotografiarlo para investigar la afección y seguir su evolución.

Con el coronavirus causando muertes por doquier, la esposa de Mark, preocupada por lo sucedido, contactó a un médico. No obstante, este los citó por videoconferencia y, para que el especialista vea el problema, la mujer envió las fotos desde su celular sin saber el drama que les esperaba.

Las instantáneas que tomó se hallaban sincronizadas con la nube de Google, por lo que se subieron a la red para finalmente ser detectadas como material de abuso sexual infantil. Debido a esto, automáticamente le llegó un mensaje de bloqueo a su cuenta, perdiendo así una importante cantidad de información.

En un inicio, Mark estaba confundido, pero al rato se acordó de la infección de su pequeño. “Dios mío, tal vez Google piensa que se trataba de pornografía infantil”, reflexionó. Además, la Policía local llegaría para intervenirlos e iniciar una investigación en su contra para verificar si habían cometido ese grave delito.

Pero, para su suerte, la indagación determinó que Mark no era culpable de nada, reafirmando que lo único que hizo fue tomarle una instantánea a su hijo para que el médico analice su caso. A pesar ello, Google no se rectificó ni dio explicaciones, solo respondió que no se le devolvería su cuenta, haciendo caso omiso a las apelaciones y peticiones que el afectado envió.

Tras el hecho, un vocero de la compañía tuvo que salir a dar explicaciones al diario citado. Explicaron que esto se debe a su API de seguridad, que puede “identificar de manera proactiva imágenes de abuso sexual infantil nunca antes vistas para que pueda revisarse”. Y, en caso de que se confirmara que efectivamente es eso, la fotografía se elimina y se denuncia “lo más rápido posible”.

“Identificamos y denunciamos el contenido de abuso sexual con equipos de especialistas capacitados y tecnología de punta, incluidos clasificadores de aprendizaje automático y tecnología de coincidencia de hash”, manifestaron desde Google.

Por otro lado, también ocurrió algo similar con otro apoderado, identificado como Cassio, al cual le sucedió prácticamente lo mismo. El hombre fue investigado por las autoridades debido a que subió imágenes de los genitales infectados de su hijo a Google Fotos y luego compartírselo a su esposa por el chat de la misma, con el objetivo de enviárselo a un especialista para que revisara el caso.

Su accionar fue suficiente para que la compañía estadounidense hiciera su trabajo y bloquee inmediatamente su cuenta. A pesar de todo, Mark, quien es ingeniero de software, confiaba plenamente en que un equipo humano revisaría su caso y solucionaría la situación; sin embargo, ambos progenitores nunca recuperaron sus cuentas.