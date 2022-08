Hombre sale de prisión y luego de 5 días abusa de una mujer y su hija adolescente

Un hombre, identificado como Joshua Carney, oriundo de Gales, fue acusado hasta seis veces de violación, según reporta el medio británico Sky News. Sin embargo, luego de cinco días de que las autoridades locales lo liberaran de la prisión, abusó de una mujer y de su hija de 14 años, por lo que ahora pasará el resto de su vida en la cárcel.

Según los medios locales, el hecho ocurrió en marzo del presente año, aunque el sujeto aseguró no recordar lo sucedido.

Además, las víctimas narraron que el convicto entró a la fuerza a su vivienda ubicada en la ciudad de Cardiff, Gales. Una vez dentro de la casa, el hombre amenazó a las mujeres. La adolescente logró huir a su habitación para llamar a la Policía, pero Carney logró entrar al cuarto.

“Ella (la madre), en ese punto, no sabía si el acusado estaba armado o no y comenzó a preocuparse de que ambas terminaran gravemente heridas (...) a manos del acusado”, agregó el fiscal del caso.

Tracey Lloyd-Clarke, la jueza del caso, calificó a Carney como “profundamente sádico” y lo sentenció a cadena perpetua. “Tu ofensa ese día fue horrible, fue algo de pesadilla”, declaró.

PUEDES VER: Se durmió tomando sol en la playa y terminó con una enorme ampolla en el rostro

Asimismo, ambas víctimas revelaron al tribunal que están gravemente traumatizadas por lo sucedido. “Hasta la mañana del ataque, solía ser una mujer fuerte e independiente. Pero eso se ha invertido”, dijo la madre. Incluso, comentó que no ha podido dormir bien desde ese día y que la culpa y pesadillas la persiguen.

De la misma manera, la menor se encuentra tan impactada que ya ni siquiera puede abrazar a su propio padre. “Siempre le daría un abrazo y un beso a mi papá. Siento que ya no puedo hacer eso, me siento asqueada. He perdido toda confianza en las personas, he perdido toda confianza en los hombres, en particular”, sentenció la adolescente.