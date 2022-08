Irie Ewers tiene 26 años, estudia Derecho, vive en Oklahoma, Estados Unidos; y pasa su vida con Tom Smith de 33 años y Alex Jones de 32 años. Los tres comparten una relación amorosa con un contrato insólito.

Irie conoció a Tom en setiembre de 2015 gracias a un match en Tinder. Desde la primera cita sintieron una inmediata atracción sexual y sentimental. En un principio, la relación era monógama, pero dos años después decidieron experimentar y abrir el vínculo, de acuerdo a The Mirror.

“Desde el principio, Tom siempre supo que también me atraían las mujeres —reconoce Irie—, así que cuando hablamos de explorar nuestra sexualidad, el intercambio de parejas parecía la opción obvia. Redactamos un contrato, describiendo qué hacer y qué no hacer, para que no hubiera áreas grises”.

"No pensé que sería posible amar a más de una persona a la vez —reconoce Irie— pero con Tom y Alex, es tan natural". Foto: The Mirror

Luego de esa etapa tomaron una decisión: “Después de eso nos acostamos con otras personas y disfrutamos de tríos. Tres años después, aunque disfrutamos de algunas aventuras, queríamos algo más permanente”.

Años después, en enero de 2021, durante un almuerzo conocieron a Alex, una psicoterapeuta. Los tres conversaron en el restaurante y surgió una conexión especial entre Irie y Alex.

“Me enteré de que Alex era lesbiana, pero nunca había explorado el poliamor. Después de eso, charlábamos todos los días, y cuando nos reunimos para una caminata más tarde esa semana, confesamos nuestros sentimientos”, cuenta Irie.

Los tres conversaron sobre la situación y decidieron tener una relación. Alex tuvo encuentros con Tom para que pudieran construir una conexión. Asimismo, con el tiempo Tom comenzó a salir con otras mujeres, de acuerdo a The Mirror.

“Todo sucedió tan naturalmente —dice Irie— y me encontré enamorándome de Alex también. Tom, Alex y yo comenzamos a compartir una cama juntos y eventualmente todos se volvieron íntimos como un trío y fue mágico” .

Tiempo después, los tres empezaron a vivir juntos, pero Tom se fue de la casa para poder tener más espacio y conocer a otras mujeres.

Para no ocasionar ningún problema han dividido su tiempo: los lunes y los miércoles Irie y Alex están juntas en casa junto a sus dos gatos; los martes y jueves Irie se queda con Tom junto a sus dos perros.

La relación ha establecido un contrato que incluye una regla que se debe cumplir estrictamente: antes de tener relaciones sexuales solo pueden ingerir hasta dos bebidas, para garantizar el consentimiento.

“Gracias a nuestro contrato, los celos no son algo que experimentamos. Nos da libertad. Estoy agradecida de tener dos personas maravillosas e increíbles que me aman, y yo las amo a ambas por igual”, finaliza Irie.