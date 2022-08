Una mujer trae al mundo gemelos con diferentes tonos de piel: “Es único”

Un curioso caso en Inglaterra ha sorprendido a muchos, pues una madre ha dado a luz a gemelos pero con la particularidad de que estos poseen distintos tonos de piel. Asimismo, los expertos en genética indican que su caso es “uno en un millón”, por la rareza de este tipo de nacimientos.

Chantelle Broughton, de 29 años, contó que tuvo a sus hijos en abril pasado y, desde ese día, los transeúntes le generan preguntas a menudo si sus bebés, Azira y Ayon, son suyos

Los pequeños nacieron en el Nottingham City Hospital de Inglaterra. Su hijo Ayon tiene los ojos verdes y la piel clara, mientras que su hija Azirah tiene un tono ligeramente más oscuro y ojos marrones, según cuenta el Daily Mail.

Esto se debería a que los bebés tienen orígenes diferentes en los antecesores de su familia. Broughton es de ascendencia nigeriana por parte de su abuelo materno, mientras que Ashton, el padre, es jamaiquinoescocés.

Por su parte, la madre contó que sus hijos eran muy similares al nacer, pero inmediatamente notó una diferencia en el tono de su piel conforme el tiempo pasaba.

“Estoy muy contenta de que hayan salido como son: nuestra pequeña familia única. Ha llegado al punto en que Azirah tiene un tono de piel más oscuro que su padre”, expresó Broughton a los medios locales.

Por otro lado, la fémina cree que incluso la textura y color de cabellos de sus hijos son diferentes. Su hija tiene el cabello grueso y rizado, mientras que el varón no. “Ya puedes sentir la diferencia en la textura”.

Broughton manifestó al medio inglés que los gemelos llaman la atención cuando salen a pasear y bromeó con que ella imagina que la gente piensa que tienen padres separados. “La gente se detiene a verlos y se sorprende porque son totalmente diferentes. Hay personas que me preguntan si ambos son mis hijos”.

No obstante, las personas reaccionan de manera positiva al verlos y le han comentado a la mujer que tiene hijos hermosos. “La gente no quiere mencionarlo la mayoría de las veces, pero cuando les decimos, nos comentan que es una locura, ya que no se ve muy a menudo. Sin duda es único”.