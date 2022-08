Niña que fue raptada hace 9 años logró escapar y se reencontró con su familia

El 22 de enero del 2013, Pooja Gaud, una niña de la India, desapareció cuando apenas tenía 7 años. Según lo relató ella misma, de camino a la escuela, y tras una pelea con su hermano mayor, fue interceptada por una pareja que le prometió comprarle un helado.

Antes de aquel fatídico día, Pooja vivía junto a sus padres y sus dos hermanos en una pequeña casa de un barrio marginal suburbano en Bombay.

Tras aceptar ir con la pareja, la adolescente, de ahora 16 años, cuenta que estos la amenazaron para que no llorara o llamara la atención. Por un tiempo, Pooja y sus captores se trasladaron a otros estados al oeste y sur de la India y en ese breve tiempo, la joven pudo asistir a la escuela.

La pareja, integrada por Harry D’Souza y su esposa, Soni D’Souza, no tenía un hijo propio, pero cuando este nació, comenzó una pesadilla para Pooja; que comenzó a ser abusada físicamente.

“Me golpeaban con un cinturón, me pateaban, me daban puñetazos. Una vez me golpearon con un rodillo tan fuerte que me empezó a sangrar la espalda. También me obligaban a hacer tareas domésticas y a trabajar de 12 a 24 horas fuera de casa”, señala la adolescente a la BBC.

Durante ese tiempo, la familia retornó a Bombay y aunque la casa donde se establecieron quedaba cerca de su antiguo hogar, Pooja no pudo escapar debido a que no tenía dinero y estaba siempre vigilada. No obstante, un día, mientras los D’ Souza dormían, la joven tomó su teléfono y buscó su nombre en internet, de inmediato, halló varios carteles sobre su secuestro y números a los que podía llamar para pedir ayuda.

Pooja y su madre, Poonam Gaud. Foto: Dipali Jagtap

Es así, como siete meses después de su hallazgo, y con ayuda de la empleada doméstica de la casa, Pramila Devendra, Pooja pudo concretar una llamada al vecino de su madre, Poonam Gaud, y tener un encuentro con ella.

Apenas la vio, Poonam buscó una marca de nacimiento que solo ella sabía que existía en la joven Pooja, Cuando la halló, supo que su búsqueda había terminado “Todas mis dudas desaparecieron de inmediato. Sabía que había encontrado a mi hija”, remarcó.

Una vez reunidas, la joven ayudó a denunciar a sus captores, y la policía detuvo a Harry D’Souza. Ahora, Pooja ha retornado a casa, y aunque vive momentos tristes porque no logró volver a su padre, quién murió antes de su rescate, trata de recuperar el tiempo perdido con su madre, sus hermanos y vecinos.