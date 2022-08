Padre es criticado por usar correa para llevar a sus 5 hijos de paseo: “Son humanos, no perros”

Jordan Driskell, un joven padre de Estados Unidos, ha generado polémica en las redes sociales luego de que se diera a conocer que usa una correa para llevar de paseo a sus quintillizos de 5 años. El acto ha recibido diversas críticas por parte de varios usuarios.

“Los niños son muy curiosos, quieren correr y explorar. Para nuestra propia tranquilidad y cordura, usamos una correa. También nos permite salir de casa y hacer cosas divertidas en familia sin estresarnos”, detalló el progenitor de 31 años al medio TODAY Parents.

Asimismo, Driskell compartió un video, a través de su cuenta de Instagram, en el que muestra el sistema que utiliza para cuidar a sus cinco niños junto a su esposa, Brianna, de 34 años.

“Ellos quieren caminar cuando vamos a un lugar concurrido. Una correa les da la oportunidad de hacer eso, pero aún tenemos el control. Les encanta”, señaló el padre, halagando la practicidad del sistema que utiliza. Driskell añadió que, hasta hace algunos años, él y su esposa usaban un coche de bebé de seis asientos para sacar de paseo a sus quintillizos. “Era demasiado voluminoso y ridículo para llevarlo a cualquier parte”, concluyó.

Su método ha generado todo tipo de comentarios negativos en las plataformas sociales. “Son humanos, no perros” o “Si no puedes controlar a tantos niños, no los tengas en primer lugar”, fueron algunos de los mensajes que Jordan Driskell recibió en sus redes personales.

No obstante, para la especialista en crianza y desarrollo juvenil, la doctora Deborah Gilboa, entrevistada por TODAY Parents, la táctica de Driskell es una solución creativa al problema. “Es un gran sistema para un padre con un niño neurodiverso o un niño que no ha perfeccionado todas sus habilidades auditivas”, enfatizó.