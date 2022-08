“Se olvidaron de mí”: mujer de 97 años tuvo 16 hijos, pero todos la abandonaron

Isabel Méndez Jiménez tiene 97 años, vive en una humilde casa en un rancho en Oaxaca, México, cuida de su hogar y aún trabaja para mantenerse. Aunque dice sentirse fuerte, anímicamente, se siente muy triste: “Tengo 16 hijos, pero estoy más sola que nunca”.

“Tuve ocho hombres y ocho mujeres. Todos se casaron y se han olvidado de mí. Mis hijos conocieron mujeres u hombres de otras ciudades y no volvieron más por acá. Ellos apoyan a las familias de ellos, pero yo vivo solita”, expresa Isabel.

Uno de sus nietos, de 23 años, es el único que va a verla al rancho, pero el joven no le pone tanta atención. “Viene por la tarde. Él vende canastas y me deja algo de dinero, pero él está mal de la cabeza, es adicto al alcohol y no pasa aquí más de algunas horas”.

“Tengo unos gatitos y mi perrita que me cuida”, admite la mujer, quien tiene en sus mascotas a los más fieles compañeros; sin embargo, los vínculos familiares que en algún momento cultivó han desaparecido: “Se olvidaron de mí”.

“El día que yo me muera, ellos me van a enterrar, mejor aquí me muero, como quiera ya estoy cerca del panteón. Mi hija dice que va a pedir apoyo del pueblo, así es mi vida”, dice con tristeza.

El periodista local Jaime Toral cuenta que la adulta mayor vive del dinero que logra recaudar vendiendo manteles; no obstante, debido a la ceguera que padece, cada vez se le hace más difícil seguir trabajando.

Isabel contó que quedó viuda bastante joven y que tuvo que trabajar en México y Chicago para enviar dinero a sus padres. “Me da tristeza, porque de tantos hijos, para ellos yo no vivo. Quedé viuda a mis 33 años, me fui a trabajar a México y Chicago para mandarles dinero a mis padres que me ayudaban con mis hijos”.

La mujer, además, cuenta que les dio educación hasta el sexto grado, puesto que “ya no podía hacer más”. La historia se dio a conocer por el comunicador mencionado anteriormente.