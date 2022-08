Le negaron una mamografía por ser muy joven y 8 meses después le detectaron cáncer de mama

Philecia La’Bounty compartió en TikTok cómo descubrió que padecía cáncer de mama y animó a otras personas a buscar especialistas si es que sienten que algo no está bien. Además, resaltó la importancia del diagnóstico temprano, ya que en su caso se lo rechazaron por su edad y la falta de antecedentes familiares.

La’Bounty relató que los hechos datan de 2018, cuando descubrió un bulto extraño del tamaño de una canica en su seno izquierdo. La protuberancia no lucía como parte del tejido mamario. En aquel momento, la joven no contaba con seguro médico, por lo que fue a una clínica gratuita para hacerse una ecografía.

En un primer momento le dijeron que se trataba de un quiste benigno, pero ella no se quedó tranquila y pidió una mamografía. Se la negaron alegando su corta edad (tenía 29 años) y por no tener antecedentes familiares.

“Tenía un análisis de sangre perfecto, sin otros síntomas, sin otras masas, por lo que negaron cualquier otro tratamiento. Me dijeron que era demasiado joven para tener cáncer de mama, que estaba sana, que solo era un quiste y que regresase si me molestaba”, contó Philecia.

Se vio obligada a hacerlo ocho meses después, cuando el bulto había crecido “ocho centímetros” en su “seno izquierdo y era muy molesto”. Tuvo que realizarse una mamografía y ecografía de emergencia, señala la joven en el video de tres minutos.

Posteriormente, fue derivada a un centro especializado de cáncer de mama en City of Hope, en California. “Ahí fue donde me hicieron ocho biopsias, no recuerdo cuántas en cada seno, y una en la axila (…). Al día siguiente, después de eso, me hicieron una tomografía por emisión de positrones y una resonancia magnética de emergencia”, explicó.

En el centro médico le diagnosticaron cáncer de mama en etapa 4. Se había extendido a sus pulmones, sus ganglios linfáticos y al esternón. Siguió un tratamiento de quimioterapia y tuvo que pasar por los efectos secundarios.

Philecia La’Bounty ha aprovechado para compartir su historia e insistir en la importancia de acudir al médico siempre que algo no vaya bien en el cuerpo, y en el diagnóstico precoz para disminuir la tasa de mortalidad.