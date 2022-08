¿Qué es el síndrome del impostor y qué personajes famosos lo padecen?

Siete de cada 10 personas lo han padecido sin darse cuenta, es decir, el 70% de personas. Según la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es la creencia irracional que no permite a un sujeto tener confianza en sí mismo.

Se trata del síndrome del impostor. Quienes la padecen suelen creer que sus logros o triunfos son producto de la suerte o de la ayuda de los demás y no fruto de su esfuerzo, capacidad, talento o creatividad.

Fue descubierto en 1978 por Pauline Clance y Suzanne Imes. En un inicio se creyó que afectaba más a mujeres que a hombres; sin embargo, con el tiempo se supo que afecta a ambos sexos por igual.

Portada del libro 'The impostor phenomenon' de Pauline Clance, una de las descubridoras del síndrome del impostor. Foto: Amazon

Según un estudio de la UNAM, los pacientes afectados por el síndrome del impostor viven en actitud vigilante y temeroso de que alguien descubra que sus logros son un fraude. Incluso ignoran las pruebas fidedignas que respalden los éxitos de estas personas.

El mencionado informe señala que las personas que padecen este síndrome tienden a padecer ansiedad, depresión, tristeza e inseguridad. La incapacidad para reconocer sus propios logros evita que los éxitos sean disfrutados como propios.

Otra característica es la insatisfacción casi permanente. Los pacientes suelen tener la idea de que pudieron hacerlo mejor. La consecuencia de todo ello origina que muchas veces estas personas no logren lo que se proponen o desistan en el intento.

Subgrupos del síndrome del impostor

- Perfeccionistas: suelen plantearse expectativas muy altas para sí mismos. Pese a que cumplan la gran mayoría de sus objetivos, sienten que son un fracaso, que no tienen la habilidad ni la competencia.

- Expertos: buscan constantemente certificaciones, capacitaciones, diplomados, etc. ¿La razón? No se sienten competentes. No se deciden a postular a nuevos trabajos hasta no estar seguros de cumplir todos los requisitos.

- Genios naturales: usualmente creen que si algo les costó trabajo de lograr no son tan bueno como piensan los demás.

- Individualistas: tienen la necesidad de cargar con la gran mayoría de trabajo, sin ayuda alguna, para no sentir que son un fracaso o un fraude.

- Superhumanos: son aquellos que se esfuerzan cada día más por su necesidad de destacar en todos los aspectos. Buscan ser los mejores padres, estudiantes, etc. Suelen padecer estrés por el alto nivel de autoexigencia.

¿Qué famosos padecen el síndrome del impostor?

A través de sus redes sociales, Sofía Petro —hija del presidente de Colombia, Gustavo Petro— reveló en sus redes sociales que padece de síndrome del impostor. “Esta enfermedad es un estado psicológico que te hace creer que no estás a la altura de la situación, que no mereces lo que tienes o tus logros”, indicó.

Michelle Obama es la esposa del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. Foto: AFP

Es así que la hija del mandatario colombiano envió un mensaje de aliento a sus seguidores. “ Si por ahí alguien siente algo parecido, este es un recordatorio de que sí mereces estar donde estás, que nada cayó del cielo ”, apuntó.

En octubre de 2019, la cantante británica Ellie Goulding dio a conocer a través de su cuenta de Instagram que padece el síndrome del impostor.

“Sé con certeza que gran parte de la ansiedad que me afecta proviene de lo que se conoce como síndrome del impostor. No creer en mí misma y pensar que no merezco la felicidad, esto me lleva a querer sabotear mi propio éxito ”, señaló.

Emma Watson dejó temporalmente su carrera como actriz en 2021. Foto: difusión

Otras famosas que admitieron ser víctimas del síndrome del impostor son Michelle Obama, Kate Winslet y Emma Watson. La actriz de “Titanic” reveló que muchas veces se despertaba sin ganas de ir a trabajar, que no podía hacerlo y que se sentía un fraude.

Por su parte, Watson confesó tener un sentimiento de inconformidad consigo misma. “A veces pienso ‘¿en algún momento la gente se dará cuenta de que soy un fraude total?’”, expresó.