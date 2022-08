Un perro desenterró el cuerpo de un hombre y llevó la cabeza a sus dueños en Argentina

Un perro volvió a su casa en la localidad de El Maitén, en Chubut, con una cabeza humana decapitada. El dueño de la mascota llamó inmediatamente a las autoridades y se realizó el registro.

El resto del cuerpo fue encontrado en una fosa de poca profundidad, en una cancha deportiva cercana a la casa del denunciante. Posteriormente, los hallazgos fueron trasladados para que sean analizados e identificados.

Un informe preliminar del equipo forense determinó que el cadáver encontrado por el animal pertenecería a una persona mayor por su vestimenta y la falta de dentadura, de acuerdo a información del diario Jornada.

Los investigadores del suceso buscan establecer si el hallazgo tiene relación con la desaparición de un adulto mayor de 72 años, llamado Aurelio Calfiqueo, a quien sus familiares buscan desde el último 16 de junio.

A raíz de los hallazgos, los vecinos de la zona sospechan de un hombre conocido en el barrio al que acusan de intimidación, de “haber cometido delitos contra la propiedad privada” y de atacar a una familia.

Al mismo sujeto se le adjudica la responsabilidad de la desaparición de dos hombres: José Crettón de 18 años, y Aureliano Calfiqueo, de 72 años. De acuerdo a testigos, el anciano fue visto por última vez a mediados de junio y el adolescente a una semana después.

La novia de Crettón, de 38 años, denunció su desaparición y presentó a las autoridades una nota que habría escrito antes de irse de su casa. “Amor, me voy. He estado pensando que esto nunca va a funcionar. Estoy algo cansado de estar solo y, para serte sincero, conocí a otra persona y me voy ahora. No te preocupes en llamarme, quiero empezar algo nuevo y es casi de la edad mía. Te llamaré más adelante, besos”, decía el mensaje del joven.