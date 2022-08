“Familia del diablo”: hombre casado con 8 mujeres denuncia ataques en su casa

El modelo brasileño Arthur O Urso denunció pintas ofensivas que aparecieron en su casa en João Pessoa, Brasil. En el frontis de la vivienda del hombre, casado con ocho mujeres, escribieron “familia del diablo” y otros mensajes en los que se les pedía que se fueran de la zona.

“Hoy fue un día triste, después de despertarme y abrirle la puerta al equipo de construcción, me dieron la noticia de que la pared de la mansión estaba pintada con spray. Averiguaré quién hizo esto y tomaré las medidas correspondientes”, dijo a través de una foto vía Instagram.

“No estoy haciendo nada malo en construirme a mí y a mis esposas un hogar. ¡Solo queremos vivir en paz! Consideramos justas todas las formas de amor ”, señaló.

La historia cobró notoriedad internacional luego de que fuera publicada por Daily Mail. El modelo y su primera esposa, Luana Kazaki, decidieron aumentar su familia en lo que describieron como “protesta contra la monogamia”.

La historia llamó aún más la atención cuando una de las esposas decidió divorciarse poco después del matrimonio. “Ella quería tenerme solo para ella”, dijo al The Daily Star.

Respecto al tema, el joven añadió: “No tenía sentido, tenemos que compartir. Me entristeció mucho la separación y me sorprendió aún más su disculpa. Dijo que echaba de menos una relación monógama”.

“Mis otras esposas sintieron que su actitud era incorrecta y que aceptó el matrimonio por aventura y no por sentimientos reales. Sé que he perdido una esposa, pero no voy a reemplazarla ahora ”, dijo.

PUEDES VER: El trágico final de la conejita de Playboy que contrajo matrimonio con un millonario y se quedó sin herencia