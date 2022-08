Ella tiene 74 años y él 27: no buscaban algo serio, pero se gustaron y ahora son novios

Kathi Jenkins y Devaughn Aubrey conforman una de las parejas que defienden la consigna de que para el amor no hay edad, pues ella tiene 74 años y él 27. A pesar de los 47 años que los separan, ellos afrontan las críticas y hasta tienen planes de casarse en 2023.

Kathi conoció a Devaughn en Adult Friend Finder, un sitio web de citas para adultos. Luego de chatear durante cuatro meses, ambos decidieron verse personalmente y pactaron una cita, que resultó ser más de lo que esperaban. Los dos son de Texas (EE. UU.).

“Nos conocimos vía online, en un sitio de conexiones, pero ninguno de los dos buscábamos una relación seria”, contó el joven sobre el comienzo de la relación.

Kathi y Devaughn están de acuerdo en que esta es la relación más saludable y esperan construir su futuro juntos. Foto: @mdwfeatures

“Vi su foto, leí su perfil y le envié un mensaje con la esperanza de una respuesta; ella también estaba en línea y me respondió. Le pedí su número de teléfono y me lo dio. Luego, me hizo algunas preguntas íntimas y hablamos un poco esa noche”, añadió.

Ese día, el joven manejó dos horas hasta la casa de ella y, cuando llegó, la encontró esperándolo en la cama. “Se veía mucho más sexy que en las fotos”, recordó Aubrey.

La pareja siguió teniendo encuentros casuales hasta que Kathi lo invitó a compartir un Día de Acción de Gracias y en esa fecha ambos formalizaron su relación. Devaughn contó que admira de su pareja su sentido del humor y su apariencia física.

“Ella canta muy bien y sabe muchas de esas viejas canciones que me recuerdan a las cosas que le gustaban a mi abuela. Sabe mucho de los artistas que le gustaban a mi abuela”, dijo el hombre a The Mirror.

Por su parte, Kathi quedó sorprendida al quedar encantada con Devaughn, un hombre “que no dice cosas estúpidas en comparación con otros que he conocido”. A pesar de que están próximos a casarse, la pareja ha soportado algunos señalamientos por la diferencia de edades.

Kathi conoció a Devaughn a través de un sitio web de citas para adultos en 2021. Foto: DailyMail

“Estoy seguro de que mis padres y hermanos entendieron que me gustan las mujeres mayores. Y tengo amigos de la edad de Kathi, algunos están preocupados porque yo pueda querer tener hijos y no comprenden por qué querría a alguien mayor, pero aun así me apoyan”, sostuvo Devaughn.

Él también ha dejado en claro que no es una persona interesada. “A veces, la gente asume que Kathi es rica y que quiero todo su dinero, lo cual no es así en absoluto”. Mientras que otras personas les dicen que “no es lo correcto y está fuera de la norma”.

Sin embargo, ellos han optado por no hacer caso a ese tipo de comentarios y continuar con su amor. “Solo quiero que vivamos el resto de nuestras vidas juntos y seamos felices”, finalizó Kathi.