Perdió completamente la memoria y logró recuperar algunos recuerdos gracias a una canción

Thomas Leeds fue arrollado por un taxi cuando tenía 19 años en Reino Unido. Al principio, su familia creyó que tuvo suerte porque solo vieron que presentaba una herida leve en la cabeza. Sin embargo, pasó lo peor que hubieran imaginado: perdió todos sus recuerdos anteriores al accidente.

El joven se encontraba en un año sabático antes de empezar la universidad y había salido de su casa para juntarse con un amigo. Cruzó la calle a horas de la noche y un vehículo lo atropelló, según recogió la BBC.

Tras el aviso de la policía del accidente, el padre de Thomas, el doctor Anthony Leeds, fue rápidamente al hospital para saber más sobre la condición de su hijo.

Al parecer, Thomas había tenido una fortuna impresionante y solo terminó con una herida leve en la cabeza. “Había muy poca evidencia de lesiones, aparte de rasguños y moratones”, recuerda Anthony. Después de 24 horas, la víctima fue dada de alta del centro médico.

Todo cambió cuando comenzaron las náuseas, intensos dolores de cabeza y de espalda. Posteriormente, su familia lo llevó a sala de urgencias y solicitó un escaneo. El examen reveló una verdad impactante: se había formado un coágulo de sangre en su cerebro.

Thomas se sometió a una intervención quirúrgica para desechar el coágulo. “Tengo vagos recuerdos de estar muy confundido, pero, por extraño que parezca, no tenía miedo. No sabía que debía tener miedo”, narró.

Después de semanas de recuperación, Thomas recibió el alta médica. Cuando llegó a su casa no lograba reconocerla, pese a vivir desde la infancia en el mismo inmueble.

Cabe mencionar que Thomas tuvo suerte porque, aunque no recordaba sus días en el colegio, había preservado los niveles básicos de lectura, escritura y podía realizar algunas operaciones matemáticas. No sucedió lo mismo con sus conocimientos y referencias culturales.

Luego de varios años lidiando con su condición, incluido ceguera facial, es decir, no podía reconocer a nadie fuera de contexto, ni siquiera a sus padres, conoció a su futura esposa, con quien tuvo dos hijas.

“Ella es extraordinaria. Siempre me hace sentir que tiene suerte de tenerme. Esto me ha hecho sentir mucho mejor sobre el futuro”, contó Thomas, 10 años después del accidente.

La canción que trajo algunos recuerdos

Tenía una lista de reproducción de los 80 para su cumpleaños número 30, música con la que, supuestamente, creció. La noche de su fiesta, fue a acostarse y se colocó los audífonos.

De alguna forma, la pista “The Whole of the Moon” de The Waterboys, que alcanzó el puesto tres en las listas de éxitos del Reino Unido, logró lo que había buscado por más de una década: recuperar una parte de su pasado. “Realmente cambió todo para mí”, sostuvo.

“Fue lo más mágico que jamás ha existido”, detalló sobre la cadena de recuerdos. “Estaba sentado en este extraño piso azul y podía ver esta radio plateada. Luego, estaba en otro lugar y estaba sosteniendo la mano gigante de este hombre (...) Y luego hubo otro recuerdo”, añadió.

Rememoró un árbol de navidad que se elevaba sobre él. “Había una mujer de pie, y era joven, y estaba sonriendo, y no tenía el pelo gris. Era mi madre y yo era su pequeño. Y era real”, narró emotivamente.

Según el neurólogo Colin Shieff, los recuerdos están formados por “paquetes de sustancias químicas” que abarcan varias dimensiones, incluido el olfato, el gusto y el tacto.

“Solo se necesitan pequeñas sustancias químicas de la memoria flotando alrededor para desencadenar una imagen un poco más grande”, explicó el especialista.

“Eso provoca una cascada que él tradujo en una visión”, añadió. Después de varios años sin lograr avances, los paquetes de sustancias químicas en el cerebro de Thomas colisionaron y evocaron el recuerdo.