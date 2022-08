Joven gastó todos sus ahorros para organizar su fiesta de 18 años, pero nadie asistió

En Argentina, la historia de una joven se ha vuelto viral en Twitter, luego de que compartiera las fotografías de su cumpleaños número 18; en la cual gastó todos sus ahorros y a la que ninguno de sus invitados asistió. “Yo fui a sus cumpleaños siempre, no sé qué pasó”, se quejó.

La mujer, que cumplió años el 2 de agosto pasado, se expresó de la siguiente manera en redes: “Hoy festejaba mi cumpleaños y estoy viendo historias de mis invitados que no podían venir subiendo si sale Wana o Güll o la c... de sus hermanas pedazos de f... Nunca más”. Esta publicación la subió después de enterarse que sus invitados le estaban mintiendo, y que fueron a divertirse a unos bares de la localidad de San Lorenzo.

“Se perdieron un cumpleaños rosa muy lindo. Por suerte tengo una familia hermosa que me acompañó”, escribió la usuaria junto a fotos de su celebración, en la que se aprecia la temática rosa con la que celebró su onomástico.

Asimismo, la cumpleañera expresó su sentir en una entrevista al medio TN: “ Yo vivo en Aldao. En total gasté 50.000 pesos argentinos (unos 360 euros). Trabajo de niñera y mi sueldo no es ni de la mitad de eso, tuve la ayuda de toda mi familia y me quedaron un montón de cosas que no se usaron. Entre ellas el salón, ya que lo terminé haciendo en casa de mis suegros porque el espacio era muy grande para los que éramos ”.

Por último, la chica detalló que no podía entender por qué ninguno de sus invitados fue a su cumpleaños, ya que dijo que siempre asistía a cada una de sus celebraciones. Así también, afirmó que, cuando invitó a sus amistades, uno que otro usó como excusa que su vivienda se encontraba alejada.