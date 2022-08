El pueblo en el que todos sus habitantes viven en el mismo edificio y al que no llegó la COVID-19

“Si hubiese alguna especie de evento apocalíptico, pandemia, o ataque de zombis. ¡Ustedes podrían tener a todos a salvo aquí!”, consulta el presentador del programa de YouTube Field day, a Gordon Burton, el administrador del único túnel que conduce hacia la ciudad de Whittier, en Alaska. “Absolutamente, cerraríamos las puertas”, contesta el trabajador. Este vídeo se grabó en el 2015, cinco años después, la insólita respuesta del empleado cobró sentido cuando la COVID-19 comenzó a propagarse por el mundo.

No obstante, la enfermedad no llegó a Whittier durante la temporada de pandemia. En la actualidad, una vez que la ciudad se abrió al turismo se registraron algunos casos que no pasaron a mayores debido a las medidas de protección que tomó la población. “Vivimos en un mismo gran edificio, así que somos bastante precavidos”, relata Jenessa Lorenz, una de las jóvenes de la localidad estadounidense que comparte parte de su vida en TikTok.

Whittier, ubicada a 100 kilómetros de Anchorage, la capital de Alaska; fue el lugar escogido por los Estados Unidos para construir una base militar secreta tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. La pequeña localidad fue elegida debido a que se encuentra resguardada por enormes montañas y posee un puerto cuya agua no se congela durante el frío invierno del hemisferio norte.

El plan inicial contemplaba construir 10 edificios en el lugar para dar un hogar a los miles de soldados que arribaron a la base, y que dejó de funcionar oficialmente en los años 60. Al final, solo se construyeron dos: la Torre Buckner y la Begich Tower, vivienda que hoy alberga a la mayor parte de la población.

La primera edificación fue, en su momento, el edificio más grande de Alaska; sin embargo, hoy luce totalmente abandonada debido a que fue construida con asbesto, un mineral que puede producir severos daños en la salud del ser humano. Por otro lado, la otra torre, de 15 pisos, fue convertida en un condominio en el que sus habitantes tienen todo bajo el mismo techo: tiendas, escuela, una parroquia, un hospital y hasta la alcaldía.

Está prohibido el ingreso a la Torre Buckner debido al asbesto, que produce cáncer. Foto: Captura video YouTube Óscar Alejandro

Dentro del edificio, los vecinos se cruzan en los pasillos, o en el ascensor, y han desarrollado una impresionante vida en comunidad. La mayoría de ellos trabaja en brindado servicios básicos a sus vecinos, en el túnel o en el puerto, por que el cuál se abastece de diversos insumos al resto de Alaska. Se estima que el 80% de los 2020 habitantes vive en la Begich Tower e incluso, existe un alojamiento para turistas dentro del edificio.

Debido a su quietud, y su aislamiento, Whittier se ha convertido en el lugar ideal de muchos estadounidenses cansados del bullicio de la ciudad, o que buscan una zona tranquila para disfrutar de su retiro. Asimismo, el paisaje de la localidad, rodeada de glaciares, fauna local y bellas montañas, es sin duda una razón más para elegirla como nuevo hogar.