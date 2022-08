La historia de la mujer de 37 años que quedó embarazada de su hijastro de 23, al que crio desde niño

Ella estuvo casada con su papá y lo crio desde pequeño como si fuera su madre. Ella tiene 37 años, él está en los 23. La vida daría un giro que ninguno esperaba: se enamoraron, se casaron, tuvieron una hija y ahora esperan su segundo bebé.

Marina Balmasheva y Vladimir Shavyrin mantuvieron una relación a espaldas de Alexey Shavyrin, padre de Vladimir y exesposo de Marina.

Esta es la historia de un romance que dividió a una familia y que aún no han podido perdonarse.

Un amor cuestionado

Todo inició con el matrimonio de Marina y Alexey. En aquel momento ella cuidaba a los hijos de él, entre ellos Vladimir. El padre ahora la acusa de seducir al joven cuando era estudiante y regresaba durante las vacaciones de la universidad, de acuerdo a The Mirror.

“Ella sedujo a mi hijo… Él no había tenido novia antes de ella. No fueron tímidos para tener sexo mientras yo estaba en casa. Hubiera perdonado su engaño si no fuera porque es mi hijo”, contó el padre con aparente tristeza.

Y agregó un detalle: “Ella corría hacia la cama de mi hijo desde nuestra habitación cuando yo estaba durmiendo… Después de eso, ella regresaba y se acostaba en la cama conmigo como si nada hubiera pasado”.

Marina respondió a las duras acusaciones de Alexey y aseguró que en su matrimonio anterior “no estaba viviendo sino fingiendo”, según el mismo medio.

Marina y Alexey Shavyrin, su exesposo y padre de su actual pareja. Foto: @marina_balmasheva/ noticias east2west

“¿Me arrepiento de haber destruido a la familia? Tanto sí como no”, se cuestionó la mujer, y concluyó: “Estoy avergonzada de haber matado la estabilidad de ‘mamá y papá’. Pero ¿quería volver con mi ex? No. ¿Siento ira y odio hacia él? Ya no más. Es una buena persona y un padre maravilloso para nuestros hijos”.

Ahora, la pareja tiene una hija, Olga, que nació luego de que ella se separara de su primer esposo y ahora suegro. La pareja se enteró de su segundo embarazo en Sujumi, centro turístico del Mar Negro, en Georgia.

“¡Diablos!”, dijo Vladimir cuando él le mostró el resultado de la prueba, visiblemente asombrado y feliz, al escuchar la noticia de su exmadrastra, de acuerdo al medio británico.

Muchas personas en redes sociales le han aconsejado a Marina que use maquillaje y “mejore su aspecto físico” debido a la diferencia de edad; sin embargo, ella aclara: “Hay una cosa: se enamoró de mí con todas mis cicatrices, celulitis, exceso de piel y personalidad. Y no quiero parecer mejor de lo que soy”.

Marina llama cariñosamente a su esposo “el hombre de ojos azules más encantador del mundo” y a veces lo regaña por ser “torpe” mientras empuja el cochecito de su pequeña hija y por no tener un trabajo con mejor sueldo en la región de Krasnodar, cerca de Ucrania.

No obstante, la mujer deja muy en claro que las ganancias de las redes sociales, en las que tiene más de 620.000 seguidores, los apoyan. Asimismo, aclaró que tienen un acuerdo prenupcial para evitar quedarse con todo el dinero y bienes en caso de divorciarse de Vladimir.