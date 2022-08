Joven ayudó a su madre a crear cuenta de OnlyFans, pero ahora le pide parte de las ganancias

Leonardo Hathaway, un joven británico de 19 años, creó para su mamá una cuenta de OnlyFans con fotos eróticas de ella a fin de ayudarla a relanzar su carrera como modelo y ganar dinero.

Su madre, Lucene Duarte, es una modelo brasileña que ganó el premio Miss Bumbum en 2019 y fue tapa de la revista Playboy Portugal. Actualmente, ambos viven en Londres.

“Tenemos una relación increíble entre madre e hijo. Tengo que apoyar sus decisiones, así como ella apoya las mías”, dijo Leonardo, quien lejos de avergonzarse apoyó la carrera de su madre, que tiene casi un millón de seguidores en Instagram.

“Cuando me preguntan si la apoyo, siempre respondo: ‘¿Por qué no debería hacerlo?’”, agregó el joven británico que también posó desnudo para una revista masculina.

“A mis hijos les parece bien. ¡Están encantados!”, dijo la madre sobre sus descendientes, que han apoyado esta nueva etapa de su carrera.

De acuerdo a un medio británico, Hathaway tomará una parte de lo ganado por su madre, ya que solicitó legalmente el 40% de las ganancias, una cuantiosa cantidad por la ayuda que le da tomándole las fotos.

