El trágico final de la conejita de Playboy que se casó con un millonario y se quedó sin herencia

A sus 26 años, Victoria Lynn Hogan o Anna Nicole Smith, pasó de trabajar como bailarina a convertirse en una mujer muy adinerada que alcanzó la fama en la farándula estadounidense, posó para diversas marcas importantes y llegó a ser portada de la revista Playboy.

Sin embargo, su corta vida estuvo marcada por tragedias antes y después de casarse con un hombre mayor. Aquel anciano de 89 años resultó ser un magnate petrolero que recién había enviudado. Su nombre era James Howard Marshall.

Tras verla en una de sus presentaciones en un cabaret, el millonario quedó encantado y le propuso que sea su novia. “No te vayas, amor. No vas a tener que volver a trabajar nunca más”, le habría dicho el hombre tras pasar una noche juntos en su suite privada.

Anna Nicole Smith y su esposo, James Howard Marshall. Cuando se casaron ella tenía 26 años, y él 89. Foto: El País

Desde ese momento, Anna, que también era madre soltera, empezó a disfrutar de mansiones, autos lujosos, viajes al exterior y joyas. Paralelamente, ella siempre buscaba hacer realidad su sueño de convertirse en modelo y actriz.

Por ello, cuando uno de sus amigos le dijo que Playboy requería conejitas, ella no lo pensó 2 veces y postuló para la famosa revista.

¿El resultado? La joven no solo quedó seleccionada, sino que encabezó la portada . También, se convirtió en modelo de marcas como Guess y H&M. En 1993 fue elegida como la Playmate del año y decidió cambiarse el nombre a Anna Nicole Smith.

Anna Nicole Smith creció en Mexia, Texas. Fue camarera, bailarina y saltó a la fama en la revista de Playboy. Foto: IProfesional

Al año siguiente participó en 2 películas, en 1994 (“La pistola desnuda 33 y ⅓” con Leslie Nielsen, y “El gran salto” de los hermanos Coen), y luego se casó con Marshall, el 27 de junio de ese año. La boda entre estas dos personas, que tenían 63 años de diferencia, despertó mucho interés, ya que muchos se preguntaban si se trataba de amor o era puro interés.

Sobre estas críticas, Anna afirmó: “Vi a un hombre muy enfermo, alguien que estaba físicamente enfermo. No sentía atracción física en lo absoluto (…), pero lo amaba muchísimo, no tenía un cuerpo ardiente, era solo que lo amaba mucho más por lo que hizo por mí y por mi hijo , nunca nadie me había amado así ni hizo cosas por mí, ni me había respetado así”.

Anna Nicole Smith, de 26 años, se casó con el magnate petrolero, Howard Mashall, de 89 años, en Texas, el 27 de junio de 1994. Foto: Reddit

El matrimonio duró 1 año, hasta la muerte del magnate petrolero, que tenía una fortuna valorizada en 500 millones de dólares , el 4 de agosto de 1995, a los 90 años. Durante su romance, la modelo recibió cuantiosos regalos: 3 casas y varias joyas.

Hubo 2 funerales; uno de la familia Marshall y otro organizado por Anna Nicole, en el que participaron alrededor de 30 personas. Grande fue la sorpresa de la modelo cuando descubrió que no estaba su nombre en ninguno de los 6 testamentos de su esposo. El único heredero fue el hijo varón del anciano que tuvo con otra mujer.

Anna Nicole Smith y su esposo, James Howard Marshall. Foto: El País

Totalmente indignada, ella se enfrascó en una larga lucha judicial por sus derechos, pero perdió y terminó sin herencia. Años después, la desgracia la perseguiría, su primer hijo falleció de sobredosis y ella, hundida en una profunda depresión, se suicidó a los 39 años.

La causa de su fallecimiento fue una sobredosis de barbitúricos, también se encontraron otras 9 sustancias en su organismo.

¿Quién era Anna Nicole Smith?

Su nombre real era Victoria Lynn Hogan y nació el 28 de noviembre de 1967 en Texas, Estados Unidos. Tras abandonar sus estudios, la adolescente comenzó a trabajar como mesera en un restaurante de pollo frito, donde conoció a Bill Smith, con quien se casó a los 17 años y tuvieron un hijo Daniel Smith, nacido el 22 de enero de 1986.

El matrimonio apenas duró 1 año porque Anna huyó con su hijo del hogar tras sufrir violencia familiar. Se divorció del agresor en 1993. En Houston, la joven madre soltera consiguió empleo en otro restaurante y por las noches trabajaba como bailarina en un club nocturno de striptease, donde confesó vivir atormentada.

Con el tiempo logró entrar en un cabaret de manera fija, el Rick’s Cabaret de Houston. Ganaba bien y decidió invertir en su cuerpo: se operó los senos y se tiñó el pelo de rubio. Fue ahí donde conoció al empresario millonario James Howard Marshall.

Anna Nicole Smith posando con su esposo e hijo. Foto: Twitter

Tuvo una segunda hija

Tras quedar en la quiebra, Anna cayó en la adicción a los analgésicos, depresión y estaba bajo mucho estrés. Sin embargo, su vida volvió a dar un giro inesperado, a principios de los 2000, cuando comenzó su propio programa de TV, “The Anna Nicole Show”, al que le fue bastante bien.

Se había recompuesto luego de realizar un tratamiento por sus adicciones. Inició una relación con Larry Birkhead, padre de su futura hija, y se fueron a vivir juntos. Por fin, parecía que Anna había encontrado un poco de paz luego de tantos tormentos.

Sin embargo, el golpe más duro de su vida estaba por llegar. A los pocos días del nacimiento de su hija, Dannielynn Birkhead (por quien luego hubo un conflicto sobre su paternidad), falleció su hijo.

Daniel tenía 20 años y murió luego de una sobredosis en una cama de hospital. Anna nunca se pudo recuperar de esta tragedia. Cinco meses después la encontraron muerta, el 8 de febrero de 2007, a los 39 años, en su cuarto del hotel Hard Rock en Bahamas.