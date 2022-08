Mujer afirma que conserva su virginidad desde hace 35 años: “Necesito un anillo en mi dedo antes”

En muchas ocasiones, hemos escuchado la frase “mantente virgen hasta el matrimonio”; aun así, con el pasar de los años, esto ha pasado a la historia. Sin embargo, todavía existen personas que son fieles a esto, como es el caso de una mujer de 35 años que afirma esperar “a tener el anillo en el dedo” para perderla.

Esta es la historia de Sonali Chandra, una mujer oriunda de la India, la cual ha compartido su caso en redes sociales y se ha vuelto viral. “Tengo 35 años y me sostengo virgen con orgullo. Necesito un anillo en mi dedo antes de perder la virginidad por mi única pareja. Estaría devastada si traicionara mis principios y tuviera una aventura de una noche” , expresó.

PUEDES VER: El emotivo reencuentro de 2 hermanos separados por 75 años tras partición de India y Pakistán

Chandra relata que no entabla conversaciones con sujetos que estén envueltos en relaciones sin compromiso, esto debido a que busca su alma gemela para perder su virginidad. “Mis compañeros hablan a menudo de sus diversas relaciones. Yo nunca me apego a ellos”, cuenta resaltando que no es porque tenga ‘miedo’ de hacerlo, sino que anhela encontrar a su ‘media naranja’.

Asimismo, la fémina dice que en su país la pureza espiritual de una mujer consiste en mantener la virginidad hasta el casamiento, pues, de no ser así, se pone en juego el honor de la familia al dar una novia ‘impura’. “Como india-estadounidense moderna de primera generación, estoy feliz de defender los valores tradicionales del país donde se criaron mis padres. El sexo antes del matrimonio es un tabú en la India”, declara.

“Me contó sus planes para mi matrimonio concertado en el viaje de vuelta a casa tras mi graduación en 2009. Yo tenía 23 años y pensé: ‘Ni siquiera me has dejado tener novio’. Me dijo: ‘ Encontraré a alguien para ti. Hay todo tipo de sitios matrimoniales indios en línea’ . Le dije que no, gracias”, narró Chandra sobre lo que vivió con su padre y que, tras ello, experimentó su primer beso.