La dramática vida de los jubilados en Argentina: “No ceno porque no me puedo dar el gusto”

La inflación es un drama para millones de personas en Argentina, pero los jubilados están más golpeados que otros sectores. En el primer semestre, los precios subieron 36,2%, mientras que el incremento de las jubilaciones llegó a 29,12%.

Casi tres de cada cuatro pensionados en territorio argentino reciben un ingreso que no llega a cubrir los gastos de la canasta básica del adulto mayor elaborada por la Defensoría de la Tercera Edad. En diálogo con la cadena CNN, Julia, de 86 años, señaló que “un jubilado sin medios está sometido a una sola cosa: sobrevivir”.

“Trabajé 35 años de mi vida aportando. Llegar a esta edad y no tener el sueldo que merezco duele ”, declaró Aldo, jubilado de 71 años.

Además, contó que desde que se jubiló, hace seis años, no compra más vestimenta y tampoco se alimenta por las noches.

“ No ceno porque ya sería un gasto extra que no me puedo dar el gusto . Uno va naturalizando esas cosas; y cuando las naturalizas, ya no las necesitas”, indicó Aldo, resignado, frente a la realidad que le toca atravesar.

De acuerdo a cifras oficiales, en Argentina hay 5 701 077 jubilados. El 47% de ellos cobra la pensión mínima. Y eso se traduce en “no alcanza” si se tuviera en cuenta la canasta básica del adulto de la tercera edad. Solo el 26% de los retirados percibe un ingreso mayor.

“ Apenas alcanza porque la comida es carísima ”, relató Julia. Mientras que Aldo comentó que si en el supermercado no encontrara ofertas, regresaría con las manos vacías. “No compro”, lamentó.

En medio de la inflación, el Gobierno argentino, liderado por Alberto Fernández, anunció un aumento de las jubilaciones, que, sumado a un bono trimestral, deja un alza del 34,1% que se hará efectivo a partir de septiembre. Pese a esta disposición, el nuevo monto de la jubilación mínima apenas superaría la mitad del valor de la canasta básica del adulto mayor realizada por la Defensoría de la Tercera Edad.

Aldo aseveró que sus años de jubilado le han enseñado a enfocarse “en las prioridades: comer y estar bien de salud”. Estas dos tareas también se complicaron porque, según muestran los reportes oficiales, los costos de medicinas, alimentos y de mantenimiento del hogar han crecido por arriba de los pagos jubilatorios en la primera mitad de 2022, precisó CNN.

¿Por qué hay crisis de jubilados en Argentina?

Las pensiones se subvencionan con los aportes de los trabajadores registrados. De acuerdo a la información oficial, hay 12 635 000. Un reporte gubernamental indica que el aumento del empleo registrado en junio ha sido el mejor desde 2010.

Esta medición de la masa laboral lanza una proporción de dos trabajadores por cada jubilado.

La consultora económica Idesa exhibe que es insuficiente y señala que la mencionada proporción debería ser cuatro empleados por cada jubilado para que este perciba el 82% del sueldo que ganaba mientras se encontraba en actividad, un mínimo establecido por ley en Argentina, y que casi nunca se cumple.