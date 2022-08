Conoció a su esposa cuando ella era una bebé y él tenía 19 años

Rich Foetu Tomkinson ha manifestado que cuando su actual esposa ingresó a la taberna donde él trabajaba en Estados Unidos fue amor a primera vista.

Al poco tiempo se dio cuenta de que había conocido a Evie, ahora de 29 años, casi más de dos décadas antes, cuando ella era solo una bebé. A pesar de una diferencia de edad de casi 20 años, se llevaron bien en julio de 2018 y en octubre de ese año ya eran pareja.

Posteriormente, se mudaron juntos en febrero de 2019 y Rich, ahora de 48 años, le propuso matrimonio en septiembre.

Cuando conoció a la madre de Evie, Sarah Owen, de 53 años, se quedó atónito tras darse cuenta de que habían trabajado en la misma calle en los años 90, lo que significa que había visto a Evie cuando era bebé y su progenitora la empujaba de un lado a otro en un coche.

Pero la pareja vio el lado divertido y, con el apoyo de su familia y amigos, se casaron en julio de este año y ahora esperan un hijo que nacerá en enero.

“Fue un poco extraño cuando me di cuenta de que había conocido a Evie cuando era un bebé, pero no tenía ni idea en ese momento”, expresó Rich.

“Simplemente nos reímos de eso. La edad es solo un número para nosotros, y no puedes evitar de quién te enamoras (...) Me han confundido con el papá de Evie antes, pero la mayoría de la gente puede ver lo bien que hacemos clic. La diferencia de edad de 19 años no nos molesta en absoluto”, sostuvo el hombre.

Evie es una trabajadora social y ha manifestado al portal The Sun que se siente feliz de estar al lado de su ahora esposo, Rich. “Fue un poco extraño cuando descubrimos que él (Rich) me había conocido cuando yo era un bebé”, dijo.

Por la pandemia de la COVID-19 y la pérdida de familiares cercanos de ambos tuvieron que suspender la boda en varias oportunidades. Sin embargo, la pareja reorganizó el matrimonio para julio de 2022, optaron por una ceremonia íntima seguida de una gran fiesta en el campo de un amigo con más de 200 invitados.

“Nuestra familia y amigos pueden ver lo felices que somos. Al principio, no creo que nadie esperara que duráramos, ni siquiera nosotros, pero ahora estamos felizmente casados y esperando un bebé”, expresó la pareja.