El dramático relato del menor de 12 años baleado en la cara: “Quiero vivir en otro país”

Un adolescente de 12 años fue baleado en la cara durante un intento de robo en la localidad La Matanza, en Argentina. Él fue dado de alta este martes 9 de agosto tras permanecer menos de una semana en el hospital. Los presuntos asaltantes quedaron detenidos por las autoridades policiales.

En diálogo con el canal Todo Noticias (TN), la víctima contó: “Estoy bastante bien. Los médicos me dicen que no me preocupe. Estuve a milímetros de perder la visión o morir, pero me dicen que voy a quedar como si no hubiera pasado nada”.

“Quiero vivir en otro país” , expresó el menor al medio argentino, en alusión a la grave delincuencia que atraviesa su ciudad.

“La verdad, no me imaginaba que me iba a ir tan rápido; por suerte, salió todo bastante bien”, añadió el menor, quien no padeció ningún tipo de daño neurológico y se encamina a recuperarse totalmente.

“Cuando entró en la cirugía me habían dicho que se tenía que quedar mínimo 10 días. Era un paso a paso, pero él le puso tantas ganas y nunca se quejó. Fue algo increíble. Está todo perfecto. Nos resta ver cómo evoluciona el ojo, pero con paciencia lo vamos a ir recuperando”, manifestó Natalia, la madre del menor.

El caso de delincuencia en Argentina

Los dos adolescentes arrestados que fueron acusados de haber baleado en el rostro al estudiante el miércoles pasado, cuando trataron de robarle la mochila con la que regresaba desde la escuela hasta su vivienda, no quisieron brindar su declaración de los hechos.

Ambos acusados, de 16 y 17 años, fueron llevados a un centro de menores localizado en la ciudad de La Plata, en calidad de detenidos, detalló TN.

Los sospechosos fueron detenidos el sábado pasado a horas de la madrugada tras ser identificados a través de una cámara de seguridad que captó el momento del ataque armado.

El niño fue asistido por una comerciante y trasladado al Hospital Balestrini a bordo de una patrulla policial, ya que la ambulancia nunca llegó al sitio. Tras algunos exámenes médicos, fue derivado al Hospital Italiano. Su vida nunca estuvo en riesgo.

De acuerdo a fuentes judiciales, la “inexperiencia” de los infractores causó que “disparen accidentalmente” contra el estudiante.

“Declaró que venía caminando, lo tocaron de atrás y enseguida sintió el disparo. Fue todo muy rápido. Encima venía con los auriculares puestos. No llegó a escuchar nada”, señaló a TN la fuente.

Los atacantes fueron filmados por una cámara de seguridad, en la que se observó que “iban a pie” y que “la mecánica del hecho fue muy veloz”. “Lo increparon por atrás, como para sacarle la mochila, y cuando uno de ellos saca el arma pareciera que se le escapa el disparo”, aseveró.